De Alba Díaz a Laura Escanes, los mensajes de 'body positive' en Instagram que tienes que escuchar para empezar el verano

Ayer era Laura Escanes y hoy Alba Díaz, y nosotras solo podemos aplaudir a ambas. Las redes sociales son un arma de doble filo. De la misma manera que las utilizamos para buscar inspiración sobre cualquier ámbito que sea de nuestro interés, también lo son para los haters, y las peligrosas críticas al físico de las mujeres. ¿Lo peor? Que casi siempre esos comentarios vienen de otras mujeres. Hace unos días lo vimos con Vicky Martín Berrocal y una fotografía suya en bikini, y ahora ha sido su hija Alba Díaz la que nos ha hecho reflexionar con un vídeo en su cuenta de Instagram. Como decía en una entrevista hace unos días a este medio, le ha costado quererse, y ahora está orgullosa de hacerlo y de poder utilizar este altavoz para hacer llegar su mensaje. Alba Díaz, que ha subido un vídeo a Instagram en bikini mostrándose al natural y criticando que las poses, la luz, el ángulo, y todos ellos es su cuerpo.

"No os fijéis en las redes sociales, no os creáis nada, todo depende del ángulo, del tipo de teléfono, de la luz, de la pose…. Nada de eso es real, vale? Me ha costado subir este vídeo pero aquí lo tenéis… os sumáis a esto conmigo?", explica Alba Díaz en este vídeo.

Pero no solo Alba, también Laura Escanes ha alzado la voz en su cuenta de Instagram. Laura Escanes suele pasar de los comentarios negativos que le dejan en redes sociales, pero esta vez ha decidido contestar. Escanes: “Contéstame tú esta pregunta antes: ¿Qué más te da?”. Acto seguido, se lo ha pensado mejor y ha decidido contestarle y dar explicaciones sobre su cambio físico. “Sí, he engordado. De hecho he engordado unos 7 kilogramos con respecto al agosto pasado. Agosto el cual me pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenía 18 años. No estaba en mi peso real. Pero los comentarios que recibía eran: ay qué cuerpazo, qué delgadita, qué guapa". Y nosotras solo podemos aplaudirles.

Dos mensajes de lo más importantes ahora que empieza el verano y con los tiempos que corren en redes sociales. Gracias Alba, Gracias Laura.