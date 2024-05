De Marta Riumbau presumiendo de embarazo a Laura Escanes con peluca o Lola Lolita, los looks más comentados de la fiesta de la primavera en La Moraleja

Fiestón de influencers y celebrities en La Moraleja, eso sí, sin Isabel Preysler que también es imagen de la campaña pero no ha aparecido más que en fotos y videos. MÓ, de Multiópticas, ha presentado por cuarto año la Casa MÓ Bouquet. Este año, el evento gira en torno al universo floral y a la naturaleza, destacando su capacidad de renacer cada temporada. La nueva colección de gafas -que por primera vez se asocia a este evento- está inspirada en sus colores, texturas y sensorialidad. Bajo el relato ‘Solo puede ser MÓ’, que nació hace tres años y que engloba Casa MÓ, la marca ha querido centrarse en la naturaleza de no renunciar a nada. Así, la compañía ha presentado a sus nuevos embajadores para esta campaña ‘Cuando no renuncias a nada, solo puede ser MÓ’: Isabel Preysler, el actor Miguel Herrán y los creadores de contenido Lola Lolita y Plex. Y para presentar la nueva colección ha dado un fiestón en La Moraleja en el que hemos podido charlar con Marta Riumbau tras su anuncio de ser madre en solitario, y poder ver su primer look premamá para presumir de barriguita.

Tampoco ha faltado Laura Escanes que nos ha sorprendido a todos con una peluca con una larga melena negra, o Lola Lolita con un mini conjunto o Violeta Mangriñán con las sandalias de la colección de Victoria Beckham para Mango. También Marta Díaz que ha posado con un traje amarillo y zapatillas, por su lesión de rodilla y muy al estilo Reina Letizia esta semana, aunque esta vez no ha querido charlar con los medios en el photocall. Un evento en el que el dress code era tonos pastel e inspiración floral, representando esa primavera que ha querido trasladar la Casa MÓ Bouquet.

Laura Escanes con peluca para cambiar de look por una noche con melena larga morena

Laura Escanes. Gtres

Violeta con mini vestido verde y sandalias negras

Violeta. Gtres

Lola Lolita con conjunto de falda muy mini y top con flores bordadas

Lola Lolita. Gtres

Marta Díaz con traje amarillo de Sfera y top de encaje con zapatillas

Marta Díaz. Gtres

Marta Riumbau presumiendo de tripita con vestido rosa lencero con escote delantero y espalda descubierta

Marta Riumbau. Gtres

Anna Padilla con vestido de la nueva colección de No Ni Ná

Anna Padilla. Gtres

Iera Paperlight cumpliendo el 'dress code' a la perfección con vestido de Victoria Cimadevilla

Iera Paperlight Gtres

Unos looks de lo más primaverales que nos pueden servir de inspiración para los eventos que tengamos en los próximos meses.