Base de maquillaje en stick o cómo aplicarla de la manera más fácil, rápida y cómoda

Confirmamos que somos del club de los productos beauty en barra. Hace un tiempo nos obsesionamos con los coloretes, sombras de ojos o bronceadores en stick y ahora ha vuelto a pasar con las bases de maquillaje. Todo son ventajas, por lo que veamos algunas de ellas. En primer lugar, su textura nos brinda una base de maquillaje ligera, que consigue crear ese efecto natural que todas deseamos en verano. En segundo lugar, el modo de aplicación es uno de los más rápidos, fáciles y cómodos cuando tienes un día ajetreado. En tercer lugar, ocupa muy poco sitio y no pesa, por lo que siempre lo podremos llevar en nuestro neceser o bolso para cualquier apuro. Es como si fuera un bálsamo labial o barra de labios, literalmente. En cuarto y último lugar (pero, no menos importante), es que también lo puedes utilizar como simplemente corrector. E, incluso, como iluminador en el caso de las bases de maquillaje en stick con glow. Sin olvidarnos de que también puede ser útil como bronceador, puesto que puedes escoger otra tonalidad más oscura a tu tono y emplearlo para esta funcionalidad. Como ves, además de ser el producto estrella de este verano, también es uno de los más versátiles que ha conquistado la rutina de make up de todas las editoras de belleza. Además de que en varias marcas beauty hayan lanzado sus bases de maquillaje en stick, también puedes escoger en cuanto a su acabado: mate o luminoso.

Las bases de maquillaje en stick también cuentan con una larga duración y puedes extender el producto tanto con las manos como con una brocha. Es decir, de la misma manera como si fuera en formato líquido. Si leyendo estos beneficios te hemos descubierto una nueva necesidad, debes saber que muchas de tus marcas beauty de confianza disponen de sus best sellers que siempre tendrán un hueco en tu neceser, tanto de casa como de viaje. Algunas de estas firmas de las que hablamos son Charlotte Tilbury, Huda Beauty, Ilia, Hourglass o Lancôme. Cada una de estas bases de maquillaje en barra asciende desde los 29€ hasta los 57€, pero que prometen durabilidad y ser una segunda piel. Y ahora que estamos en plenas vacaciones de verano, nuestro objetivo es ahorrar espacio en la maleta para poder llevar todo aquello que necesitamos. Por lo que, optemos por formatos más reducidos y multiusos, como estas bases de maquillaje en stick que también podemos utilizar como corrector, iluminador o bronceador.

'Unreal Skin Sheer Glow Tint', de Charlotte Tilbury (43 euros)

'Unreal Skin Sheer Glow Tint'. Charlotte Tilbury

'FauxFilter Foundation Stick', de Hula Beauty (rebajado a 29 euros)

'FauxFilter Foundation Stick'. Huda Beauty

'Vanish Foundation Stick', de Hourglass (56 euros)

'Vanish Foundation Stick'. Hourglass

'Skin Rewind Complexion Stick', de Ilia (57 euros)

'Skin Rewind Complexion Stick'. Ilia

'Teint Idole Ultra Wear', de Lancome (56 euros)

'Teint Idole Ultra Wear'. Lancôme

Todo lo que necesitamos para este verano son las bases de maquillaje en formato stick para una aplicación rápida, fácil y rápida. Sin olvidarnos del resto de beneficios que también nos otorgan, como su tamaño pequeño y diferentes funciones.