8 bronceadores en crema que definen y favorecen a todos los rostros de las mujeres de 50 años

Desde hace bastantes años, hemos integrado a nuestra rutina de maquillaje un producto beauty que es capaz de resaltarnos nuestras facciones faciales. Estamos hablando del queridísimo bronceador en crema, uno de los esenciales que toda mujer de todas las edades debe tener en la recámara. Sin embargo, las mujeres de 50 años se han fascinado y obsesionado con este producto, ya que es el perfecto para conseguir un efecto lifting. Aunque muchas de nosotras nos obsesionemos con los bronceadores en crema durante las épocas de altas temperaturas para conseguir un color más bronceado, en invierno también tenemos un paso de la rutina que no dejamos pasar. Todas conocemos tanto los bronceadores en crema como los de formato en polvo. Y no debemos dejar atrás ninguno de los dos, pues toda experta en belleza sabe que tenemos que hacer recurso de los dos para conseguir un efecto buena cara y natural. Por un lado, debemos aplicar el bronceador en crema con una brocha o esponja en las zonas que queremos resaltar, como en los pómulos, los huesos de la nariz o la zona del mentón. Tras esta aplicación, difuminamos el producto hasta conseguir un acabado de lo más natural posible. Por otro parte, es importante terminar este proceso con los polvos bronceadores y aplicarlos allá donde hayamos expandido el formato en crema. Todo ello para pronunciar las zonas y asegurarnos de que el maquillaje dure las máximas horas.

Los bronceadores son un must have para todas las mujeres de 50 años y nosotras te vamos a hacer saber cuáles son los más funcionales y eficaces del mercado. Desde el Cheeks Out Freestyle, de Fenty Beauty, hasta el Le Beiges, de Chanel, dos de los más socorridos por las gurús del maquillaje. Asimismo, si te sientes más cómoda con una textura mucho más ligera, debes hacerte con los best sellers, de Anastasia Beverly Hills. Todas las expertas en belleza no paran de hablar de los productos estrellas por excelencia: los bronceadores en crema Warm Wishes Effortless, de Rare Beauty, y los Sculpting Touch, de Kiko Milano. Son unos de los favoritos por su fácil aplicación y extensión. Asimismo, un clásico que siempre nos ha acompañado (y que, de momento, sigue con nosotras) es el clásico Sculpt, de Milk Cosmetics. Y uno de los más versátiles es el Wonder Stick Dual Face Lift, de NYX Professional Make Up, pues gracias a su doble producto de contouring y corrector nos ayuda a resaltar y profundizar zonas de nuestro rostro.

1. Bronceador en crema Cheeks Out Freestyle, de Fenty Beauty (37 euros)

4. Bronceador en crema Les Beiges, de Chanel (51 euros)

3. Bronceador en crema efecto ligero, de Anastasia Beverly Hills (40 euros)

4. Bronceador en crema Warm Wishes Effortless, de Rare Beauty (31 euros)

5. Bronceador en crema Sculpt, de Milk Makeup (23 euros)

6. Bronceador en crema Laguna, de Nars (43 euros)

7. Bronceador en cremaSculpting Touch, de Kiko Milano (12 euros)

8. Bronceador en crema Wonder Stick Dual Face Lift, de NYX Professional Make Up (rebajado a 11 euros)

En definitiva, los bronceadores en crema son el producto estrella para resaltar todas las facciones de las mujeres de 50 años y favorecer sus rostros creando el efecto lifting.