Desde que he probado esta base de maquillaje se ha convertido en mi más confiada para disimular imperfecciones

Todas andamos en busca de la base de maquillaje perfecta. Porque es difícil encontrar la adecuada a nuestras necesidades para crear un look de make up bien trabajado. Las bases de maquillaje son uno de los pasos más importantes y esenciales a la hora de hacer nuestra rutina de make up, puesto que es uno de los primeros productos que aplicamos y con el que creamos el primer lienzo en nuestro rostro. Según las tendencias y gustos, nos decantamos por las bases de maquillaje mate o luminosas o hasta con una cobertura baja, media o alta. Las editoras de belleza tienen claro que cuando llega la primavera y el buen tiempo siempre nos decantamos por el maquillaje ligero e hidratante. Pues bien, las creadoras de contenido de las redes sociales lo han vuelto a hacer y han viralizado un producto que amaremos todos esta temporada. Estamos hablando de la base de maquillaje hidratante de Erborian que disimula todas las imperfecciones y rojeces, tal y como han mostrado las influencers en tutoriales tanto en Instagram como en Tik Tok. Si el año pasado triunfaron con la crema que equilibraba el tono de tu rostro, ahora han vuelto a revolucionar nuestras próximas compras con este último lanzamiento que promete ser nuestro mejor amigo. Es por ello que, si estás en pleno proceso de encontrar la base de maquillaje perfecta, debes seguir leyendo para saber todos sus beneficios.

La base de maquillaje de Erborian se basa, por una parte, en un tratamiento de cuidado de la piel y, por otra parte, en una fórmula de maquillaje que realza nuestra dermis proporcionando un efecto piel de bebé instantáneo. Es una textura ligera y de cobertura modelable, así como perfecciona y unifica la tez sin apelmazarla. Uno de los motivos de su triunfo entre las amantes de la belleza es por la utilización de un activo coreano famoso por sus propiedades suavizantes. Los beneficios de esta base de maquillaje hidratante son la unificación y perfección de la tez, el disimulo de imperfecciones, la hidratación intensa y el acabado aterciopelado. Asimismo, tiene protector solar SPF 20 que ayuda a proteger la piel contra el daño solar. El modo de uso es fácil, ya que basta con poner una pequeña cantidad en la yema del dedo y, a continuación, aplicar por todo el rostro y cuello, trabajando desde el centro hasta el exterior. Se puede difuminar tanto con distintas brochas como con los dedos y puedes añadir más cantidad para ocultar más imperfecciones o rojeces.

Base de maquillaje hidratante, de Erborian (42 euros)

Esta base de maquillaje hidratante de Erborian está siendo una de las más recomendadas por las editoras de belleza, ya que es fácil de aplicar y ligera para esta primavera y verano.