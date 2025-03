Charlotte Tilbury revoluciona el cuidado de la piel: 'Este sérum ha tardado 7 años en perfeccionarse, pero la espera ha valido la pena'

Es mencionar las palabras 'Charlotte Tilbury' y todo amante del skincare y la belleza sabe de quién estás hablando, después de más de 30 años a la vanguardia de las tendencias, primero como maquilladora profesional y después como empresaria al frente de 'CT beauty', hoy conocemos la última innovación en la que su equipo lleva trabajando 7 años, la creación de un sérum que promete transformar nuestra rutina de cuidado de la piel.

Lo que quizás no todo el mundo sepa es que Charlotte tiene una conexión especial con España. Nacida en Londres, pasó parte de su infancia en Ibiza, una isla que sigue siendo una fuente de inspiración para ella y su filosofía de belleza radiante y natural. Su amor por el sol, la piel luminosa y el glamur effortless tiene mucho que ver con sus raíces mediterráneas, algo que se refleja en cada uno de sus productos. Y así ha sido también en su nuevo Dark spot correcting radiance recovery serum que se presenta como la solución definitiva para combatir la hiperpigmentación, las manchas y el tono desigual de la piel. En Lifestyle de La Razón hemos querido charlar con Charlotte Tilbury para que nos cuente más detalles de este nuevo y revolucionario producto. ¡No te pierdas la entrevista!

Para empezar, ¿qué te inspiró a crear el Dark Spot Correcting Radiance Recovery Serum y por qué era el siguiente paso perfecto para tu línea de cuidado de la piel?

¡Querida, estoy tan emocionada de lanzar mi última innovación en cuidado de la piel! Siempre he querido hacer que el cuidado de la piel sea fácil y efectivo para todos. Hay tantos factores ambientales que afectan nuestra piel: contaminación, agua y el uso excesivo de productos incorrectos. Esto se manifiesta en forma de ojeras, hiperpigmentación, manchas oscuras, manchas de la edad, marcas post-acné y rojeces, ya que son mecanismos naturales de defensa de la piel contra la sobreexposición. Mi nuevo serum es una solución para abordar todos estos problemas visibles. ¡Seis problemas, una sola solución! Este suero ha estado en desarrollo durante siete años, y te prometo que la espera ha valido la pena. Ya sea que tu piel muestre signos de estrés, daño solar o pases demasiado tiempo frente a la pantalla, estoy devolviendo la confianza en su piel a la generación de la sobreexposición. He trabajado con mi equipo de científicos líderes para desarrollar un sistema de entrega preciso inspirado en la tecnología láser. El resultado es mi revolucionario suero para rostro y ojos con Precision-fade evenskin™ technology. Esta fórmula hiperinteligente actúa con una precisión similar a la del láser sin necesidad de tiempo de recuperación. Es un suero único, ideal para usar de día y de noche durante todo el año, que ofrece resultados increíbles. En nuestros ensayos, un fenomenal 98% de los usuarios afirmó que retrasaría un tratamiento láser tras usar mi nuevo serum.* Me decían que era imposible tratar todos estos problemas con una sola fórmula, pero, querida, ¡la ciencia finalmente ha alcanzado mi visión!

(Ensayo clínico independiente, probado en 209 personas durante 6 semanas)

Dark spot correcting radiance recovery serum, de Charlotte Tilbury (85 euros)

Dark Spot Correcting Radiance Recovery Serum Charlotte Tilbury

La innovación no siempre es un camino fácil. Durante el proceso de desarrollo de 7 años, ¿cuáles fueron los mayores desafíos y cómo los superaste?

La tecnología precision-fade evenskin™ de mi nuevo serum nos llevó siete años de investigación y desarrollo. Equilibrar la complejidad de la fórmula, garantizar la eficacia de los ingredientes encapsulados y mantener la estabilidad del producto fue un desafío, pero valió la pena. ¡Sabéis que no lanzo un producto hasta que es absolutamente perfecto! Y este incorpora una tecnología de vanguardia nunca antes vista en el mercado. Es el secreto para una piel radiante y uniforme, con un acabado glass skin.

¿En qué se diferencia vuestra fórmula de los ingredientes tradicionales para tratar la hiperpigmentación?

Gracias a la tecnología precision-fade evenskin™ del nuevo serum a diferencia de los ingredientes tradicionales que solo disimulan la melanina superficial, mi innovador sérum facial y para el contorno de ojos no altera el tono natural de la piel ni su bronceado. Los ingredientes clave, encapsulados en esferas de liposomas para una absorción y liberación óptimas, incluyen Extracto de Microalga Ámbar Adaptativa, que reduce el contraste visible entre las zonas con hiperpigmentación y el tono natural de la piel. Es tan preciso que el 98 % de los usuarios retrasaría un tratamiento láser tras usarlo*. Su tecnología innovadora permite que la fórmula lea los niveles de melanina en distintos tipos de piel y se adapte en consecuencia.

La sinergia entre la vitamina c y el ácido tranexámico es fascinante. ¿Cómo trabajan juntos para iluminar la piel y reducir la apariencia de rojeces y manchas?

Esta combinación mágica de ingredientes ricos en antioxidantes en el Dark spot serum es la clave para una piel radiante. La vitamina c es un potente iluminador que reduce la apariencia de rojeces, mientras que el ácido tranexámico tiene un efecto calmante visible. Juntos, ayudan a reducir la hiperpigmentación y uniformar el tono de la piel.

¿Qué tipo de comentarios has recibido de los primeros usuarios y profesionales del sector?

¡La reacción ha sido espectacular! Durante los ensayos clínicos, los usuarios decían que su piel ansiaba este sérum. Algunos mencionaron que, tras solo seis semanas, la aparición de sus manchas se había reducido drásticamente. Me enorgullece que este sérum sea compatible con otros productos, sin dejar residuos ni apelmazar la piel. Además, es el primer sérum que también actúa en la zona del contorno de ojos.

Con más de 30 años en la industria de la belleza, ¿de qué manera tu experiencia personal ha influenciado el desarrollo de este producto innovador?

Siempre pongo la piel en primer lugar, ya sea en maquillaje o cuidado de la piel. Como siempre digo, no se puede crear una obra de arte sin una base perfecta por eso es tan importante tener una buena rutina de cuidado de la piel, para que el maquillaje se deslice sin esfuerzo y luzca impecable durante más tiempo. Así fue que creé 'Magic cream', mi primer lanzamiento, tras notar que muchas modelos tenían la piel seca y apagada.

Charlotte Tilbury y su 'Magic cream'. Cortesía.

¿Cuál es tu deseo para este suero más allá de convertirlo en un bestseller? ¿Qué impacto esperas que tenga en las rutinas de cuidado de la piel?

Querida, sé cuánto puede influir la confianza en la piel en la autoestima. Quiero que todos descubran la magia de mi sistema de cuidado de la piel, no solo porque recibirán cumplidos sobre su piel, sino porque también es una sensación de empoderamiento desde dentro. ¡Es esa sensación Tilbury!

¿Puedes darnos un adelanto sobre qué sigue para Charlotte Tilbury Beauty?

¡Tengo tanta magia por compartir con el mundo! Mi equipo no me deja revelar demasiado, pero quiero seguir batiendo récords, viralizándome, lanzando innovaciones y siendo completamente imparable.