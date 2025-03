Estos son los 5 ingredientes que apagan la inflamación en la piel después de los 40 y devuelven la luminosidad

Con el paso del tiempo, la piel cambia. Y aunque cada piel envejece de manera distinta, es cierto que a partir de los 40 ya no reacciona igual a los factores externos como lo hacía en los 20. Irritación, sequedad, manchas y falta de luminosidad son algunas de las señales que pueden aparecer debido a la inflamación cutánea. ¿La buena noticia? Existen ingredientes cosméticos con efecto antiinflamatorio que actúan como auténticos 'bomberos cosméticos' para devolverle la calma y el resplandor que merece.

El envejecimiento de la piel no solo responde a arrugas y líneas de expresión. 'Es una realidad, la piel a partir de los 40 años tiende a inflamarse más porque va envejeciendo. Conforme la piel madura, la producción de colágeno y elastina disminuye, la barrera cutánea se vuelve más delgada y, por lo tanto, esa función barrera no es tan poderosa. Los rayos UV, la contaminación y ciertos productos químicos nos afectan más. La piel, por lo tanto, se vuelve más reactiva y se inflama con más facilidad', detalla Lara González, cosmetóloga en Byoode. A esto se suma la perimenopausia, 'Los 40 es época de perimenopausia y, en algunos casos más aislados, de una menopausia temprana, y los niveles de estrógenos bajan y puede que sintamos la piel más seca, sensible e inflamada', explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética en Medik8. ¿La clave para combatirlo? Introducir en la rutina de belleza ingredientes con potentes propiedades calmantes y regeneradoras.

Los 5 ingredientes que combaten la inflamación y devuelven la luminosidad a la piel

'Ingredientes como la cúrcuma, la niacinamida, los omega-3, la centella asiática o los derivados del cobre actúan como auténticos extintores de la irritación', apostilla Lara González, estos han demostrado ser los más eficaces a la hora de reducir la inflamación y devolver la luminosidad perdida.

Cúrcuma: el oro antiinflamatorio

Si en la cocina la cúrcuma es un superalimento, en la cosmética es un auténtico tesoro. La curcumina, su principio activo, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que alivian la piel sensible y evitan el envejecimiento prematuro. Además, ayuda a unificar el tono y potencia la luminosidad, haciendo que la piel madura luzca más radiante.

Super c ferulic, de Medik8 (87 euros)

Super c ferulic Medik8

Un sérum ideal para tratar las manchas de la piel causadas por la edad, gracias a la combinación de vitamina c, ácido ferúlico y extracto de raíz de cúrcuma.

Omega-3: nutrición desde el interior

Los ácidos grasos omega-3 refuerzan la barrera cutánea y reducen la inflamación desde dentro. No solo calman la piel, sino que la protegen contra los radicales libres y mantienen la hidratación. También, pueden consumirse en forma de suplementos para potenciar sus beneficios.

Essential fx acyl-glutathione intensive overnight, de Perricone md (170 euros)

Essential fx acyl-glutathione intensive overnight Perricone MD

Una crema superhidratante que actúa mientras duermes, su concentrado de aminoácidos ayuda a reducir la apariencia de arrugas y reponer la piel más debilitada.

Niacinamida: el todoterreno para pieles maduras

La vitamina B3, más conocida como niacinamida, es un ingrediente multifuncional que calma la inflamación, regula la producción de grasa y mejora la elasticidad. Además, es un gran aliado contra las manchas y potencia la luminosidad.

Snow lotus lifting serum, de Boutijour (69 euros)

Snow lotus lifting serum Boutijour

En combinación con la flor de loto este serum aporta a la piel la dosis necesaria de antioxidantes para conseguir una piel radiante a cualquier edad.

Centella asiática: el remedio botánico más deseado

También llamada 'cica', esta planta milenaria tiene propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Favorece la producción de colágeno, mejora la firmeza y reduce la aparición de arrugas. Su capacidad para minimizar rojeces y regenerar la piel la convierte en un imprescindible para pieles sensibles.

Hyaluronic & okra allegory, de Byoode (55 euros)

Hyaluronic & okra allegory Byoode

Un sérum con propiedades altamente calmantes e hidratantes gracias a su combo de centella asiática, ácido hialurónico y okra.

Derivados del cobre: el secreto mejor guardado

El cobre y sus derivados, como el tripéptido de cobre, son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y regeneradoras. Calman la piel, favorecen la cicatrización y estimulan la producción de colágeno, fortaleciendo la barrera cutánea y reduciendo la sensibilidad.

Cold plasma plus+ daily defense moisturizer, de Perricone md (89 euros)

Cold plasma plus+ daily defense moisturizer Perricone MD

Crema hidratante de día con tripéptidos de cobre para refrescar y revitalizar el rostro. Esta innovadora fórmula es ideal para darle a las pieles más secas ese chute de hidratación que tanto necesitan pasados los 40.

La inflamación cutánea es un enemigo silencioso del envejecimiento, pero al introducir los ingredientes adecuados en tu rutina diaria, es posible calmar la piel y devolverle su luminosidad natural.