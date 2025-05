¿Cuántos productos necesitas realmente en tu cuidado facial?

¿Cuántos cosméticos tienes en tu tocador o armario del baño? Si has tardado más de 10 segundos en contarlos, sentimos decir que muchos de ellos no son esenciales en tu rutina facial. Cada vez recibimos o compramos más productos de belleza específicos creándonos una propia excusa para justificarnos. Tenemos consciencia el mito de 'cuanto más nos echemos, mejor tendremos la piel', pero lo cierto es que, como su propio nombre indica, es totalmente una mentira que se ha extendido de boca en boca o en las redes sociales.

No lo decimos nosotras como editoras de belleza, sino los dermatólogos como la Dra. Carolina Domínguez Mahamud, que insiste en que esta tendencia viene de las rutinas coreanas que sí son eternas, largas y cuentan con varios pasos. Esta vez, el dicho 'más es más' no vale, sobre todo porque la capacidad de penetración de los principios de los cosméticos es limitada y llega un momento en que la dermis se satura y no puede absorber más. Para que nos demos cuenta hasta qué punto estamos utilizando ítems beauty de más, lo esencial es hacer una buena limpieza facial de mañana y noche, un antioxidante en sérum tipo vitamina C y, sin ninguna duda, un fotoprotector frente a UVA, UVB, luz azul e infrarrojo.

¿Es adecuado utilizar diversos cosméticos en una rutina facial?

Más bien, no es necesario. La experta en dermatología hace énfasis en que finalmente, las personas no sabemos con certeza para qué es cada producto o cuáles son sus funciones en nuestra piel. Es decir, nos acabamos poniendo lo que vamos viendo en Instagram o Tik Tok y sin pensar usamos una cosa encima de otra. Claramente, parte de este mito viene de la mano de las redes sociales, donde creadores de contenidos expertos o no recomiendan las novedades de belleza de las marcas o los ítems que les funcionan a ellos mismos. "Las personas ven e imitan lo que les aparece en redes sociales. Nunca antes hemos tenido tantas marcas a nuestro alcance y apareciéndose delante de nuestros ojos varias veces al día, generándonos necesidades constantemente", añade.

Estos son los productos de belleza esenciales que deben estar presente en una rutina facial de mañana

Como hemos comentado anteriormente, es esencial comenzar con una adecuada limpieza facial acompañada de un antioxidante en sérum tipo vitamina C y protectores solares frente a UVA, UVB, luz azul e infrarrojo. No podemos prescindir de ninguno de ellos, pero si deberíamos quedarnos con el que no puedes salir de casa sin él, es el fotoprotector para prevenir manchas, arrugas y un envejecimiento más temprano.

Ahora bien, ¿quién no tiene interiorizado que debemos utilizar crema hidratante 24/7? Pues lo cierto es que no es tan importante como parece, según Carolina Domínguez. "Si, todos usan hidratante, pero verdaderamente la mitad de la población no lo necesita. Una piel grasa, con la rutina que hemos comentado previamente, le es suficiente para conseguir mantenerse bonita, con iluminación y envejecer lentamente, no necesita ese extra de hidratación porque su glándula sebácea ya se está hidratando por sí sola", confirma. Se trata de un mito común entre todos y un error clásico. Como resumen, solo hay que hidratar si notamos la piel seca.

Los cosméticos que no pueden faltar en tu rutina facial de noche

La rutina facial de noche es mucho más sencilla. "Debemos hacer una doble limpieza facial, para retirar los productos del día, la contaminación y la suciedad. Y luego simplemente aplicar un transformador: retinol o alfa hidroxiácidos como el ácido glicólico", comunica Domínguez. Importante destacar que nunca podemos combinar estos dos ingredientes, puesto que hará que la piel sea más vulnerable a los rayos UV. Eso sí, los podemos alternar en días.

Y es que un ingrediente de lo más destacable es el retinol, el principio activo que ha demostrado en numerosos estudios científicos que de verdad mejora la calidad de la piel, estimula la formación de colágeno y elastina. Asimismo, nos consigue evitar el envejecimiento, las manchas y la pérdida de luminosidad.

La desinformación de la funcionalidad de los productos de belleza puede ocasionar grandes problemáticas en nuestra dermis. Algunas de ellas son la irritación y sensibilidad o el desequilibrio del pH y la microbiota. De ahí la importancia de utilizar únicamente aquellos cosméticos que sí son necesarios a las características o necesidades de nuestra piel.