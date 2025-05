Lo que dice una dermatóloga sobre el retinol y cómo aplicarlo (de verdad) sin dañar tu piel

Hay ingredientes que pasan de moda y otros que, a pesar del tiempo, se consolidan como los verdaderos imprescindibles de cualquier rutina facial eficaz. El retinol pertenece a esta última categoría. Y aunque cada temporada surgen nuevos activos virales que prometen resultados similares sin sus posibles efectos secundarios, la realidad es que, como afirma la dermatóloga Natalia Jiménez, no busques sustitutos, quédate con el original. Porque cuando hablamos de eficacia antiedad, el retinol sigue siendo el rey.

El retinol, una forma de vitamina A, no solo ha demostrado científicamente su capacidad para mejorar la textura, el tono y la firmeza de la piel, sino que su historia como activo antiedad comenzó casi por casualidad: se utilizaba para tratar el acné y, con el uso continuado, se descubrió que también suavizaba arrugas. Desde entonces, los estudios y las que más saben de belleza avalan su eficacia.

Por qué el retinol sigue siendo el activo más eficaz (palabra de experta)

La doctora Natalia Jiménez, dermatóloga colaboradora de SkinRoutine by Paloma Sancho, lo tiene claro: 'Aunque muchos ingredientes prometen lo mismo, ninguno ha demostrado con tanta evidencia científica lo que el retinol consigue en la piel'. Estudios recientes como el publicado en Journal of Cosmetic Dermatology en 2024 lo confirman: su uso regular no solo mejora la densidad dérmica y la producción de colágeno tipo I y III, sino que también refuerza la barrera cutánea y estimula la síntesis de ácido hialurónico natural.

Entre sus múltiples beneficios, destacan:

Reducción de arrugas y mejora de la textura.

Unificación del tono gracias a su acción despigmentante.

Regulación del sebo y disminución del tamaño de los poros.

Estimulación de colágeno y elastina.

Acción antioxidante frente al envejecimiento.

Además, según la experta, su tolerancia ha mejorado mucho en los últimos años gracias a nuevas fórmulas y combinaciones con activos como la niacinamida o el bakuchiol. 'Es uno de los pocos ingredientes que fideliza tanto a mis pacientes: cuando ven resultados, no lo abandonan', apunta.

Cómo empezar con el retinol (sin dañar tu piel)

Si nunca lo has usado, es posible que en las primeras semanas experimentes irritación, rojeces o descamación. No es motivo de alarma, sino una reacción común cuando la piel se adapta. 'Lo importante es introducirlo de forma progresiva', insiste la doctora Jiménez. Para pieles sensibles, recomienda aplicar la técnica del retinol sandwich: hidratante, retinol, otra capa de hidratante.

Paso a paso para una buena rutina con retinol:

Utilízalo solo por la noche.

Limpia bien el rostro y sécalo.

Aplica una pequeña cantidad (del tamaño de un guisante).

Espera 10 minutos y pon tu hidratante habitual.

A la mañana siguiente, realiza doble limpieza y no olvides el fotoprotector.

N.º 3 sérum retinol con bakuchiol y niacinamida, de Skinroutine by Paloma Sancho (39,95 euros)

N.º 3 sérum retinol con bakuchiol y niacinamida. Skinroutine by Paloma Sancho

'Para principiantes, lo ideal es empezar con menos del 0,3% de retinol puro', explica la dermatóloga, y esa es precisamente la concentración de este sérum, con una fórmula que, además de retinol liposomado (para mejorar su tolerancia y eficacia), incorpora niacinamida y bakuchiol, dos activos que multiplican los beneficios antiedad y minimizan la irritación. Y es que este 2025 las expertas lo tienen claro, la clave está en potenciarlo y para Natalia Jiménez las combinaciones más efectivas son:

Niacinamida: por su efecto antiinflamatorio y despigmentante.

por su efecto antiinflamatorio y despigmentante. Bakuchiol: con mecanismo diferente pero acción similar, ideal para reforzar resultados sin aumentar la irritación.

No importa cuántos nuevos ingredientes se pongan de moda, si buscas resultados reales en tu piel, el retinol debe tener un lugar en tu neceser. Eso sí, úsalo bien, acompáñalo de buenos aliados y confía en fórmulas eficaces. Porque cuando se trata de antiedad, el retinol sigue siendo el rey.