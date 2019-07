El Dr. Levent Acar y su equipo médico de la clínica Microfue de Estambul (Turquía), han revolucionado el paradigma mundial en la especialidad de trasplante capilar.

Pedro de Cea, paciente del Dr. Acar, nos explica su experiencia de trasplante en el centro Microfue

Resultado Microfue

Carlos, ¿podría explicarnos cuál era su problema capilar?

De adolescente y en los primeros años de juventud, tenía un pelo fantástico, rizado y abundante. Me encantaba dejármelo largo. Era el típico melenitas... Pero a partir de los 25 - 26 años, todo empezó a cambiar. El pelo empezó a caer y fui quedándome calvo. Cuando me miraba en el espejo, sentía que no era yo.

¿A qué se debe su alopecia?

Se trata de una condición hereditaria, es lo que se llama “calvicie androgenética”. Mi abuelo paterno y mi padre empezaron a perder pelo a la misma edad, de modo que a los 30 la calvicie era ya muy acusada. Creo que las personas que sufrimos este tipo de calvicie somos los candidatos idoneos para este tipo de intervenciones.

¿Por qué decidió hacerse un trasplante capilar?

Quería volver a sentirme yo mismo. No os podéis imaginar la diferencia que marca el tener o no tener pelo... Es una intervención simple, pero que a mí me ha cambiado la vida.

Siendo español, ¿por qué elegiste la Clínica Microfue de Estambul?

Cuando decidí intervenirme, lo primero que hice fue informarme sobre los mejores especialistas del mundo en esta especialidad, y entre todos ellos, el Dr. Levent Acar, de la prestigiosa clínica Microfue de Estambul (Turquía), destacaba como una eminencia a nivel mundial. Me informe sobre los servicios ofrecidos por Microfue y me sorprendió la calidad de la atención de este centro, la claridad en las explicaciones y lo detallistas que eran ¡Realmente, te lo ponían fácil! Y en cuanto a las condiciones, no me lo podía creer... El paquete básico, que contempla el trasplante capilar (un máximo de 5.000 grafts), exámenes médicos, medicinas para antes y después de la operación, hotel de lujo, traslado por la ciudad, interprete nativo y garantía de 10 años, era de 1990,00 €, una tercera parte de un tratamiento similar en España, con el valor añadido de poder viajar a Estambul, una de las ciudades más bellas del planeta. Lo tuve clarísimo desde el principio ¡Sin duda, ha sido la mejor opción!

¿Cómo fue tu llegada a Estambul?

Llegué el día antes de la operación y aproveché para visitar esta maravillosa ciudad... La Mezquita Azul, la Iglesia de Santa Sofía, la Cisterna Basílica... Nos perdimos por el Gran Bazar y disfrutamos del ambiente único del Bazar de las Especias... Por la tarde, navegamos por el Bósforo, contemplando los magníficos palacios situados a sus orillas... Una ciudad realmente mágica. La noche fue tranquila, en el hotel, y por la mañana recuerdo un desayuno delicioso y la llegada del minibús de la Clínica Microfue que vino a recogerme. Desde ese momento, estuve siempre acompañado por personal del centro.

¿Tu primera impresión de Microfue?

Lo que más agradecí fue la excelente atención prestada por el personal de la clínica. Cuando llegué, me hicieron rellenar un formulario con información sobre mis datos personales y perfil de paciente. Estuvieron siempre conmigo, resolviendo todas mis dudas.

A partir de ahí, ¿cómo trascurrió todo?

Una enfermera muy amable me acompañó a la habitación, donde me cambié para la intervención. Posteriormente, me recibió el Dr. Acar y comenzamos con las operaciones preliminares. Lo primero que hizo fue analizar las características de mi cabello y las peculiaridades de mi rostro. Posteriormente, con un rotulador, marcó sobre la piel de mi cabeza la zona a implantar y me mostró la propuesta. Para diseñar la línea frontal del cabello, el doctor tuvo en cuenta factores como la forma y la proporción de mi cabeza, la musculatura facial y, por supuesto, mi edad, con el fin de conseguir un resultado lo más natural posible. El efecto era perfecto. Esas fueron las líneas que siguieron durante la intervención para hacer los injertos.

¿Cómo transcurrió la intervención?

Todo fue conforme me informaron. La cirugía se realizó mediante la técnica FUE, de forma ambulatoria y con anestesia local, manteniéndome en estado de consciencia durante toda la intervención. Primero me extrajeron los bulbos de la zona donante y los colocaron en una solución para conservarlos en perfectas condiciones hasta su implantación. Posteriormente, el Dr. Acar realizó, una a una y con una extrema precisión, las 3.500 incisiones donde implantó manualmente cada uno de los microinjertos con una micropinza especial, seleccionando el lugar adecuado y la orientación necesaria para que el cabello creciera de una forma ordenada y natural.