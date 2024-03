¿No encuentras el champú definitivo para tus rizos? 5 imprescindibles que ya tienes que saber para presumir de melena

Las chicas de cabello rizado saben perfectamente que no todos los champús les funcionan. Todas ellas han estado en un constante prueba-error hasta encontrar el producto definitivo que consigue unos rizos naturales y consistentes (a la par que glamurosos). Porque todos los champús tienen los ingredientes necesarios, como los sulfatos o parabenos, para dejarnos un cabello limpio e iluminado. No obstante, todas las melenas rizadas necesitan muchos más esenciales para mantener su definición, movimiento y no resecarlas. Estamos hablando de los ingredientes hidratantes, como aceites naturales (coco, árganos o jojoba) y mantecas (karate o cacao). Los productos anti-frizz son un imprescindible en todo neceser de cualquier curly girl, puesto que el cabello tiende a encresparse más. El cuidado capilar intensivo también está presente en otros tipos de cabello, desde los tonos rubios que necesitan una dosis de champú o mascarilla morada para evitar que se vuelva amarilla intensa hasta los tonos cereza con champús de henna. Para tener una funcional y eficaz rutina de cuidado de cabello, debemos tener en cuenta que debemos invertir en un champú para pelo rizado. Gracias a las modelos curly, que han reivindicado que no suele haber especialistas en el cuidado de este ejemplo de melena, tenemos a nuestro alcance una infinidad de productos que ayudan a mantenerla. Desde los best sellers de Kérastase, L'Oréal Professionnel o Moroccanoil hasta los nuevos lanzamientos de Freshly Cosmetics o Lola Cosmetics.

Los champús para pelo rizado son el primer paso para tener una buena rutina capilar. No obstante, no podemos olvidarnos de otros productos para complementar todos los pasos. Si necesitamos vitalizar nuestra melena debemos hacernos con una mascarilla hidratante con el fin de lograr suavidad. Asimismo, tenemos disponibles varias cremas con textura ligera para tratar y reparar los rizos sin apelmazar, así como lograr más volumen y movimiento. Finalmente, también es relevante tener en la recámara un spray fijador de rizos para asegurarnos de que no caigan y se permanezca su forma. Y es que el cabello rizado es mucho más frágil que el liso, ya que es más vulnerable a la humedad y encrespamiento, así como a enredarse con facilidad. Por todo ello, las chicas con el cabello rizado deben dedicar tiempo (y cariño) a su melena, puesto que un buen tratamiento de esta logrará un resultado óptimo y bonito.

Champú Curl Manifesto, de Kérastase (31 euros)

Champú 'Curl Manifesto'. Kérastase

Champú Curly Power Enhancing, de Freshly Cosmetics (rebajado a 15 euros)

Champú 'Curly Power Enhancing'. Freshly Cosmetics

Champú Curl Expression, de L'Oréal Professionnel (23 euros)

Champú 'Curl Expression'. L'Oréal Professionnel

Champú Curl enhancing, de Moroccanoil (25 euros)

Champú 'Curl enhancing'. Moroccanoil

Champú Meu Cacho Minha Vida, de Lola Cosmetics (rebajado a 15 euros)

Champú 'Meu Cacho Minha Vida'. Lola Cosmetics

Siempre que vemos un pelo rizado soñamos por tenerlo, pero debemos tener en cuenta todas las necesidades y pasos para conseguir hacerlo lucir.