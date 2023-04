Este es el color de uñas que promete convertirse en viral esta primavera: el amarillo limón

La primavera es sinónimo de alegría, optimismo y bombas de color, que se traduce en sacar a relucir todas aquellas prendas y accesorios más fluidos y vaporosos, creando looks con combinaciones de colores de lo más eclécticos, llamativos y muy en tendencia. Por ejemplo, la nueva colección de Zara trae consigo piezas que prometen convertirse en virales, entre los que destacan los vestido maxi o de corte midi con el diseño más icónico y viral y que además lo veremos en todo tipo de prendas, desde bañadores y bikinis hasta en vestidos, pasando por los bodies más versátiles y elegantes. Sea como sea, Pantone ha escogido como el color del año es el Viva Magenta, un tono entre rojo y rosado que desprende alegría y vitalidad y lo hemos visto en tiendas en todo tipo de prendas, pero, sin duda alguna, el magenta es el tono que más hemos visto en manicura, y es que es un tono discreto, elegante y muy divertido que combina con cualquier look, pues no queda demasiado llamativo en la uña.

Sin embargo, es normal que surjan nuevas tendencias que se conviertan en virales, tanto en moda como en cosmética, como por ejemplo, esta primavera la tendencia más viral es llevar uñas minimalista, es decir, en un solo tono y un tanto cortas, un diseño de lo más versátil para el día a día, como el esmalte de uñas que escogió Victoria Federica en azul oscuro casi negro y, lo mejor es que combina con cualquier look que llevemos, desde uno más elegante y sofisticado, hasta los más casuales. Por ello, las celebrities e influencers más icónicas han comenzado a hacerse la manicura en un tono que no puede ser más veraniego y es que es un tono que nos transporta a la Costa Amalfitana, el amarillo limón. Ya la temporada pasada este tono se convertía en un imprescindible en nuestro armario, pues así lo llevó la influencer María García de Jaime, creando un 'total look' en este tono compuesto por chaleco y pantalón. Sea como sea, esta tendencia se ha traspasado a manicura y son muchas las firmas de cosméticas que han introducido en el mercado esmaltes en este amarillo limón y es que promete convertirse en viral esta primavera.

Esmalte de uñas Natural Strong, de Opi (16,45€)

Esmalte amarillo limón Opi

Esmalte de uñas Mimosa, de Manucurist Paris (14€)

Esmalte de uñas Mimosa Manucurist

El esmalte en amarillo limón promete convertirse en viral esta temporada, así que hazte con una para ir a la tendencia,