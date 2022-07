María García de Jaime confirma con un chaleco y pantalón de Name The Brand como es el conjunto estrella del verano

Está claro que las amigas son inspiraciones a la hora de vestir. Todas nos fijamos en el bikini o bañador que mete en la maleta nuestra mejor amiga, o en ese look que utiliza a diario y con el que siempre está ideal. El mejor ejemplo es María García de Jaime y María Pombo. Ambas pasan mucho tiempo juntas, y eso lo podemos notar en sus conjuntos. María García de Jaime escogió un total look amarillo limón que ya hemos visto hace unas semanas, en el perfil de María Pombo. Este conjunto pertenece a Name The Brand, y si ya conquistó a todas las mujeres con melena rubia, desde ahora, ha convencido a todas las morenas. Está claro, que la firma de las hermanas Pombo funciona en cualquier tipo de estilo, mujer o edad.

Después de obsesionarnos con el top de María García de Jaime o de sus looks de invitada en la boda de Marta Lozano y Teresa Andrés, toca un nuevo capítulo. Como María Pombo y la fundadora de Himba están juntas en Formentera, ambas se han dejado ropa, pero si te somos sinceras, nos hemos fijado en un conjunto que ya habíamos visto en Instagram. ¡Sigue leyendo!

¿Recuerdas este look? Por supuesto que sí. Hará unas semanas cuando hablamos de este conjunto porque María Pombo fue la primera en enseñarlo, y ahora toca el turno de su amiga. Está claro que ambas han querido enseñar lo bien qué queda, en diferentes mujeres y que este tipo de color amarillo es un tono ideal para morena o rubias.

Mientras, Paula Echevarría nos enseña cómo es el vestido más sexy de Stradivarius y Vicky Martín Berrocal nos conquista con una falda pareo de Zara, María Pombo y María García de Jaime, nos demuestran lo bien que queda un chaleco y pantalón en el mismo color. Si quieres este conjunto, a continuación te lo enseñamos.

CHALECO ALBARICOQUE (69,95€)

Chaleco de algodón y lino. FOTO: Name The Brand

PANTALÓN GUAYABA (89,95€)

Pantalón de tiro alto. FOTO: Name The Brand

Nadie puede negar que la combinación de chaleco y pantalón, es el match del verano.