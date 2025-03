Si tienes la piel sensible y no estás utilizando estos sérums, lo estás haciendo mal

Las redes sociales nos incentivan a consumir una multitud de cosméticos en nuestra rutina facial por el falso mito de 'cuantos más productos de belleza utilices más efecto tendrá en nuestra piel'. No obstante, los expertos en belleza coinciden en su correspondiente negación, así como defienden en utilizar aquellos adecuados a las necesidades de nuestra dermis. De la misma manera que las personas con tendencia acnéica introducirán el ácido salicílico o glicólico en sus ítems beauty, aquellas con la piel sensible necesitarán completar una skin routine con los imprescindibles que ayuden a reducir las rojeces o evitar la irritación de esta. Porque una de sus características se basa en que su barrera superficial permite que los agentes externos penetren con mayor profundidad, por lo que desencadena señales de dolor.

Las pieles sensibles conllevan a tener un cuidado minucioso, detallado y constante por la posibilidad de reacciones a causa de los agentes externos. Sobre todo, lo que más tenemos que tener en cuenta es hacer una limpieza diaria suave, el uso de protectores solares durante 24/7, hidratar o no exfoliar de una manera intensa o fuerte. Con ello se complementa una rutina facial para pieles sensibles en la que tenemos que huir de fragancias, parabenos o sulfatos, entre otros, así como apostar por ingredientes calmantes, antiinflamatorios o nutritivos.

En comparación con las cremas para pieles sensibles, los sérums son todo un esencial, así como el mejor tratamiento, contra los daños, puesto que tienen una concentración mayor de principios activos que penetran en capas más profundas de la dermis. Por ello, es de vital importancia introducir los más adecuados a tus necesidades durante tanto las mañanas como las noches.

Sérums para pieles sensibles

Quienes tenemos la piel sensible sabemos perfectamente de lo que hablamos. Y es que muchas veces nos cuesta esfuerzo, trabajo y tiempo dar con los sérums para pieles delicadas que nos ayuden a conseguir un resultado de aspecto sano, luminoso y jugoso sin irritaciones. Ante esta situación, nosotras nos hemos encargado de investigar los sérums para pieles sensibles con diferentes misiones y objetivos.

Sérum anti-rojeces y antiedad, de Uriage (23 euros)

Sérum 'Roseliane'. Uriage

Para evitar irritación cutánea, es importante hacer recurso de los sérums anti-rojeces que nos ayuden a neutralizar las más visibles. El best seller de Uriage ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de las pieles sensibles gracias al añadido de la hesperidina, enoxolona y niacinamida en su fórmula. Rico en ingredientes dermatológicos clave para refrescar, así como calmar las rojeces, las líneas de expresión y la sensación de ardor.

Sérum antiedad, de Estée Lauder (52 euros)

Sérum 'Advanced Night Repair'. Estée Lauder

Este sérum reconocido de Estée Lauder está diseñado para todo tipo de pieles, pero también para la sensible, con un potente tratamiento antiedad que combate de manera efectiva los signos de la edad. Destinado para la rutina facial de noche que trabaja mientras se estimula la producción natural de colágeno y elastina para obtener un resultado firme, salvable y sin arrugas. El ingrediente estrella se basa en el ácido hialurónico para retener la hidratación en la dermis durante hasta 71 horas.

Sérum calmante, de Dior (82 euros)

Sérum 'Capture Youth Redness Soother'. Dior

Este sérum para pieles sensibles de Dior consigue un resultado más calmado y unificado de manera instantánea con una sensación de frescor. Reduce las rojeces, así como mantiene la piel hidratada y protegida con su textura en verde. Se aplica diariamente antes de la crema hidratante a través de solamente dos o tres gotas en tu rutina facial.

Sérum nutritivo, de Clarins (44 euros)

Sérum 'Calm Essentiel'. Clarins

Clarins apuesta por el sérum nutritivo con un 98% de ingredientes de origen natural, dedicado a pieles sensibles y delicadas. El añadido más importante de su fórmula se conoce como esclareólido, es decir, una molécula purificada de la salvia esclarea que calma nuestra piel y la otorga de suavidad y flexibilidad. Además de hidratarla, también la protege de agresiones externas.

Sérum hidratante, de Clinique (35 euros)

Sérum 'Dramatically Different Hydrating Jelly'. Clinique

Para una máxima hidratación, el sérum para pieles sensibles de Clinique repara y protege de la contaminación durante 24 horas. También, su gel ligero ayuda a nuestra tez a que sea más fresca, luminosa y sana enriquecida con un 87% de reducción de la sensibilidad de la piel a los agresores externos. Forumlada sin parabenos, ftalatos ni perfumes para conseguir una dermis sin irritación y sana.

El secreto de una rutina facial efectiva y activa se resume en una óptima selección de los cosméticos adecuados a las necesidades de tu dermis. Por lo que, si tienes la piel sensible y no estás utilizando los sérums antiedad, hidratantes o iluminadores con los ingredientes necesarios para no irritar la piel, es el momento oportuno de cambiar la situación con estas alternativas.