Te cuento los errores (más inesperados) que cometía y que me provocaban la aparición de acné

A mis 25 años, he confiado en los cosméticos con ácido salicílico o glicólico o en los tratamientos faciales más eficientes para combatir el acné. No obstante, nunca he obtenido el resultado que esperaba y, a día de hoy, he descubierto la razón de ello. Pues bien, a lo largo de los años he cometido errores que perjudican a la aparición de granos. Aviso de que se tratan de fallos que hacemos en el día a día sin darnos cuenta de que tendrán unas consecuencias negativas en nuestra piel. Hablamos con la enfermera dermoestética María Jesús de Marcos sobre cómo cuidar cada detalle para evitar la aparición de acné. Uno de los errores más importantes que cometemos tiene que ver con no cuidarnos la piel. Especialmente, no hidratándola correctamente para no producir exceso de grasa. ¿Cuántas veces nos ha dado pereza hacernos el cuidado facial por la noche? "Realmente, el exceso de grasa se produce precisamente por la sequedad de piel que a veces nos producimos nosotros mismos al no cuidar la piel adecuadamente o utilizar exceso de productos que secan la piel. Tras limpiar la piel, debemos nutrirla e hidratarla, con productos adecuados a nuestro estado de piel, usaremos productos que hidraten, calmen y regulen la secreción de grasa y no solo que resequen la piel”, comunica la experta. Algunos de estos productos serían la niacinamida, el ácido hialurónico, el ácido azelaico, el ácido láctico o el ácido salicílico.

Otro de los errores más comunes se trata de no limpiar la piel con productos adecuados por la noche (para asearla de la polución que se adhiere a la dermis o de las cremas que usamos) o por el día (para lavarla con aquellos destinados a la noche). "Si no limpiamos adecuadamente la piel, la suciedad puede hacer que crezcan en exceso microorganismos que alteren la barrera protectora de la piel, dejándola más sensible y produciendo exceso de grasa", informa la enfermera dermoestética. Es por ello que es de vital importancia saber qué cremas hidratantes, sérums antimanchas o tónicos debemos utilizar en la skin care matutina o nocturna.

Cuando nuestras madres nos avisaban de que no debíamos tocarnos el rostro, tenían totalmente la razón. No solamente por el hecho, sino por la suciedad que puede haber en nuestras manos. "Tocar y manipularse la piel sin lavarse previamente las manos o las uñas, son capaces de contener muchas bacterias invisibles al ojo humano, bajo ellas y son precisamente las uñas las que usamos como herramientas para explotar los granitos", avisa María Jesús de Marcos. Obviamente, debemos utilizar nuestra propia toalla para secar la piel de la cara, tras lavarla, que no debe ser la misma con la que secamos las manos.

La alimentacióntambién tiene mucho que ver en la aparición de acné por el exceso de azúcar, grasas y ultraprocesados. Tal y como comenta la experta, existen estudios que demuestran que el exceso de azúcar aumenta la secreción de la grasa, así como el nivel de azúcar en sangre aumentado también produce inflamación en todo el cuerpo. Con todo ello, le siguen los momentos de estrés, la falta de descanso o los cambios hormonales, puesto que producen inflamación corporal. "De hecho, tanto el azúcar, como las grasas, las hormonas o el estrés están interrelacionados, y producen inflamación, así como desregulación de la secreción sebácea", aclara.

No cabe duda de que, en nuestro día a día, cometemos la mayoría de estos errores sin ser totalmente conscientes de lo perjudicial que puede ser en nuestra dermis. La fundadora de Clínica María Jesús de Marcos ha puesto en énfasis todo aquello que debemos eliminar junto con una buena rutina facial para combatir el acné.