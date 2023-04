Estos son los 5 pasos imprescindibles para combatir tus ojeras

Puede que en algún momento tu vida hayas pasado por momentos de estrés o en los que has tenido que reducir tus horas de sueño y, como consecuencia, has notado como tus ojeras se han marcado mucho más. No te preocupes, es normal que esto nos pase, pero es muy importante hacernos con aquellos productos de cosmética que nos ayuden a que nuestra piel se vea más jugosa, hidratada y mucho más brillante. Por ello, es esencial que incorporemos en nuestra rutina de belleza una crema hidratante acorde a nuestro tipo de piel que nos nutra y con la que consigamos un rostro suave e hidratado. También no podemos olvidarnos del sérum facial, el cual se incorpora tras aplicarnos la crema hidratante y que reactive nuestra piel para que esta vuelva a estar luminosa. Debe aplicarse a pequeños toquecitos con nuestros dedos suavemente, para que así el producto se impregne en nuestra piel. Sea como sea, en esta época de primavera y verano, es esencial que nos apliquemos una crema con protección solar que nos proteja de los rayos más nocivos, evitando así posibles manchas que nos puedan nacer. Te recomendamos que este producto lo apliques nada más lavarte la cara cada mañana con un jabón natural suavemente, pues la cosmética natural es perfecta para todo tipo de pieles y además, al no llevar químicos en sus fórmulas, evitaremos así pequeñas rojeces que nos puedan salir.

A fin de suavizar nuestras ojeras, te damos los consejos más evidentes que te ayudarán a que se vean menos marcadas, y es que, además del uso de un buen corrector según tu tipo de ojera y de hidratar esa zona con los mejores contornos de ojos del mercado a pequeños toques y con el dedo anular -es el dedo que tiene menos fuerza-, es esencial que, además, llevemos una dieta equilibrada y sana a base de verduras, proteínas y frutas. Como consejo, diríamos que llevar un estilo de vida saludable es esencial y que, además de comer sano, los médicos y nutricionistas recomiendan beber 2 litros de agua al día y hacer deporte de manera regular, pues ayuda a mantener nuestra piel hidratada y que se vea mucho más jugosa. Para evitar tener insomnio y que nos cueste irnos a dormir relativamente temprano, lo ideal sería que dejemos de usar pantallas al menos 2 horas antes de irnos a la cama, por lo que una opción muy interesante sería leer un libro, pues así nuestros ojos descansarán y nuestra mente se relajará. Te enseñamos algunos los productos ideales para reducir las ojeras.

Bálsamo crema hidratante para ojos, de Clinique (23,95 €)

Corrector de ojeras, de Tarte (30,99 €)

Crema de tratamiento de ojeras natural, de Kiehl's (24,74 €)

Sérum con cafeína para ojos, de The Ordinary (9,99 €)

Estos son algunos productos específicos para reducir nuestras ojeras, aunque no olvides que llevar una vida saludable y equilibrada es esencial para que nuestro rostro se vea hidratado y luminoso.