¿Qué corrector debes de usar según tu tipo de ojera? Un experto nos resuelve las dudas

Sabemos que un buen maquillaje tiene un final absolutamente impoluto y con el que dará sensación de tener un rostro perfecto y definido. Esto que hace el maquillaje es a través de muchos de los productos que se usan sobre el rostro con técnicas infalibles que cubren cada milímetro de nuestra cara. Pero, hay una zona del rostro que es de las más controvertidas, las ojeras. Aplicar producto de una forma incorrecta sobre unas ojeras complicadas podrían desfavorecer el resultado final del maquillaje

Alguna vez te has preguntado si el corrector qué usas es adecuado a tu tipo de ojera, hablamos con Marc Essa, maquillador celebrities como Jedet o Mónica Naranjo, que nos da las claves para resolver este problema que muchas personas tienen a la hora de automaquillarse o llevar a cabo un maquillaje: ‘’El mundo de las ojeras es una odisea’', confiesa el experto.

Cuando hablamos de productos que ayudan a cubrir las ojeras, siempre hay mucho miedo a la hora de elegir uno que sea realmente bueno para nuestra ojera pero, ¿de qué depende que sea bueno o malo para nuestro tipo de ojera?: ‘’Depende de varios factores, tipo de piel tengas en la ojera o textura y el acabado que estés buscando o para qué estés usando el corrector’', afirma. Hay diferencias entre los tipos de correctores y tendremos que tener en cuenta qué tipo de resultado queremos conseguir y para que situación: ‘‘Si es de día y me apetece ir muy hidratado y natural uso, por ejemplo, el Boi-ing Bright on Concealer, que es el que uso en mi cara a diario. Es muy hidratante, tiene la cobertura justa y sin que se vea muy cargado’', añade.

Cuidado de ojeras en hombrs FOTO: Dreamstime Dreamstime

Hay muchos factores y muchos tipos de ojeras, hay algunas que son de color violeta o verdes, depende del tipo de rostro. Pero, hablando de pigmentación para cada ojera, el experto responde: ‘’Muchas personas me suelen preguntar por un tipo de corrector que tape ojeras muy oscuras y siempre digo que más que un subtono, es mejor usar uno muy cubriendo’', confirma. Además, también existen las correcciones de color para ojeras complicadas: ‘‘Con algunas clientes con ojera muy oscura, lo que suele hacer es implementar corrector naranja (poca cantidad) con el dedo anular y sin ejercer mucha presión para calentar el producto y que se quede mejor integrado en la piel, después usamos un corrector con subtono salmón y voilà!, ojera cubierta. El subtono salmón, me ayuda mucho a neutralizar la ojera’', añade el maquillador.

Pero, cuando hemos aplicado el corrector y hemos tapado la ojera, ¿cómo podemos hacer para que nos dure el tiempo deseado y no fastidiemos el resultado final del maquillaje?, con esta cuestión Marc Essa no tuvo dudas: ‘’La clave para que dure el corrector, y por mi experiencia, es que no sea muy graso. Siempre uso de larga duración, tipo ProLongwear de Mac, Shape Tape de Tarte, Boiing Cakeless Concealer de Benefit. Hay mucho miedo en esos correctores por si son muy pesados, pero preparando bien la piel y trabajando bien el producto sin aplicar en exceso, quedan increíbles durante todo el día’', confiesa el experto. Y, antes de terminar nuestra conversación con él, le pedimos algún tip para aquellas personas que desean aguantar el efecto ‘sin ojeras’ durante más tiempo con éxito: ‘’Mucha gente le da miedo sellar el corrector con polvo, pero habiendo preparado bien la piel antes, nada debe salir mal. Para mi, el polvo es la clave para que aguante bien un maquillaje todo el día, incluso llorar y que siga intacto’', concluye.

Ahora sí, sin ninguna duda, tenemos todas las claves de experto para hacer que nuestro maquillaje luzca radiante ¡se acabaron las ojeras mal maquilladas!