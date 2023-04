Estos son los 6 fijadores de cejas que necesitarás para enmarcar tu mirada

Si hay un producto de belleza y cosmética que no nos puede faltar en nuestro neceser de maquillaje sería el fijador de cejas, pues esta es la que enmarca nuestro rostro y nuestra mirada y es que durante los últimos años, la industria de la belleza ha lanzado numerosos productos que tratan el cuidado de las cejas para que estas luzcan naturales, sencillas y a punto siempre. Por ello, parece que la tendencia en moda de los 2000 también ha llegado al mundo de la belleza, en la que las cejas finas vuelven a ponerse de moda, siempre y cuando quede bien a tu tipo de rostro, pues depende de tu forma, puede que te queden mejor que unas cejas pobladas, que ha sido y es la forma más habitual que hemos visto en los últimos años. Si todavía no te has adentrado en el fantástico mundo del cuidado de tus cejas, estos son los 5 productos para que tus cejas luzcan perfectas para cualquier ocasión.

Sea como sea, existen en el mercado numerosos productos dedicados a las cejas, como este fijador de cejas viral de Tik Tok, nuestra red social favorita, y es que los puedes encontrar tanto de marcas más 'low cost', como este que te enseñamos que se hizo viral, cuyo precio no llega a los 10 euros, como de alta gama, prometiendo unos resultados increíbles. ¿Cómo debe usarse? Antes que nada, asegúrate de que tus cejas estén peinadas y limpias, sin ningún rastro de maquillaje, suciedad u otros productos que puedan minimizar el efecto del fijador. Si queremos unas cejas definidas, podemos aplicar un poco de lápiz o sombra rellenando aquellos huequitos que puede haber en nuestras cejas de una manera muy sutil. Por último, el paso que a todas nos interesa, la aplicación del fijador. Este se aplica de forma similar a la máscara de pestañas, empezando por la parte inferior de las cejas de la parte interna del ojo siguiendo la forma natural de nuestras cejas. Te enseñamos los 6 mejores fijadores de cejas que puedes encontrar actualmente en tiendas.

Fijador 'The Brow Glue Instant Styler' de Nyx (7,45 €)

Fijador de cejas Nyx

Fijador 'Gimme brow', de Benefit (18,91€)

Fijador de cejas Benefit

Fijador natural, de Bobbi Brown (24,80 €)

Fijador de cejas Bobbi Brown

Fijador transparente, de Mac Cosmetics (19,20 €)

Fijador de cejas Mac Cosmetics

Gel para cejas, de H&M (7,99 €)

Fijador de cejas H&M

Fijador en gel transparente, de Freshly Cosmetics (11,96 €)

Fijador de cejas Freshly cosmetics

Estos son algunos de los fijadores de cejas que puedes encontrar en tu tienda de cosmética favorita para tener unas cejas de lo más cuidada.