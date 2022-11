Este es el fijador de cejas que arrasa en TikTok y lo mejor es que cuesta menos de 10€

¿Cuántas veces os habéis preguntado cómo se hacen las cejas tan perfectas los maquilladores? Pues investigando en TikTok hemos encontrado la solución a todas estas preguntas. Hay una chica que sube en su cuenta contenido de maquillaje, belleza y cosmética y nos ha confesado cuál es el mejor producto para fijar nuestras cejas y por menos de 10€. Si algo tenemos es que la belleza nos importa, así que mejor que fichar el producto perfecto para nuestras cejas y que convertirá nuestro en un éxito y con un acabado, impecable. ¡Te lo contamos todo!

Desde que se ha puesto de moda usar TikTok, hay muchos creadores de contenido que aprovechan la plataforma para explotar sus dotes artísticas y, en este caso, María Madri (más conocida en TikTok como @lamarimdz) nos ha demostrado que su arte maquillando es imparable y nos descubre diariamente productos nuevos o técnicas de maquillaje que no conocíamos y que podemos usar en nuestra día a día: para una cena, un plan de pareja o comer con la familia; no importa el plan pero, el maquillaje siempre perfecto.

La influencer nos ha dado a conocer su fijador de cejas favorito y nosotros nos hemos enamorado de su precio y más de su resultado. Se trata de Brow Must Go On de la firma Miyo y del que María ha confesado: ‘’Literalmente, me he enamorado’'. Lo mejor de este producto es su precio 9,95€, además de su fijación y resultado final, el acabado es impoluto, no deja exceso de producto y no se mueve ningún pelo en ningún momento. Sin ninguna duda, elegirás este producto por su precio y lo volverás a comprar por su eficacia. Si lo dice ‘’La Mari’', lo cumplimos al pie de la letra.

Brow Must Go On, de Miyo (9,95€)

Brow Must Go On FOTO: Miyo

Pero, no todo es el producto, hay que usarlo bien: ‘’Cojo un poco de producto y empiezo a peinarlas a mi gusto. Queda la ceja súper bien laminada y con el final de pincel (o cualquier cosa que tengáis) la vais aplastando. Finalmente, con un bastoncillo, eliminas el sobrante que haya podido quedar alrededor y por último, con vuestro lápiz de ceja rellenáis la ceja y no se mueve nada. En este producto, viene buena cantidad, os puede durar meses’', confirma la tiktoker en su review.

Estamos deseando probar este fijador de cejas y vivir con ellas peinadas todo el año. ¿Estáis preparados para descubrir el producto favorito de vuestro neceser?