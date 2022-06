Las cejas delgadas han vuelto y te contamos cómo llevar esta tendencia teniendo en cuenta la forma de tu rostro

El verano es la temporada perfecta para lanzarse a las tendencias atrevidas. Todas las famosas se lanzan y quieren ser las más llamativas y originales en el street style. Seguro que recuerdas los vestidos cut-out de Carmen Lomana, o los vaqueros de tiro bajo de María Pombo o Victoria Federica. Ellas tienen claras las tendencias de moda, pero... ¿Saben cómo tienen que ser las cejas perfectas este verano? Está bien saber qué tenemos que escoger del armario, pero no podemos dejar a un lado las novedades en belleza. En esta ocasión, hablamos de las cejas, a pesar de que este año, la belleza está en pleno auge y cada día hay una novedad distinta. Eso sí, todas están orientadas a los noventa y principios de los 2000.

Hasta principios de este año, todas las celebrities llevaban las cejas gruesas y orgánicas. Ahora toca, hacer un viaje al pasado y volver a ver en las calles esas cejas delgadas de los noventa. Y en algunos casos, podrás ver esas cejas decoloradas. Ya te hemos advertido, que la temporada de verano de 2022 viene cargado de novedades de belleza.

Si Ester Expósito lleva las cejas delgadas, es una señal que es una tendencia que no podemos perder de vista. Estas cejas finas no son las favoritas de todo el mundo, pero si sigues los trucos de belleza de expertos en redes sociales con los mejores cosméticos para cejas, te aseguramos que no fallarás.

Por cierto, si eres una mujer atrevida y quieres ser la mejor experta en tendencias de cejas, incluye la decoloración. Las hermanas Hadid, Kylie Jenner y Ester Expósito ya están llevando las cejas finas y decoloradas, y estamos convencidas que la siguiente serás tú.

Las expertas en moda y belleza en Tiktok tienen las claves. Priscilla es estilista y experta en tendencia, y dio con las claves para entender la vuelta de las cejas delgadas. En el vídeo anterior, hace un repaso en la historia de las cejas y como ahora, firmas de Alta Costura como Balmain añadió estas cejas en las modelos en el último desfile.

¿Quiénes son referencia en cejas delgadas? Cameron Díaz o Jennifer Aniston en los noventa, y Kendal Jenner en el 2022. Todas ellas se lanzaron al mundo de las cejas finas. Si quieres hacer estas cejas desde casa, mira los siguientes puntos importantes que no debes saltar ninguno. Sirven tanto para un rostro más redondo y también fino.

Hacer un análisis o mapeo de las cejas.

Identificar la altura del arco de la ceja.

El ejercicio de las tres líneas: obtener los datos del grosor ideal de las cejas.

Quién no recuerda a Barbie Ferreira, actriz en Euphoria con su espectacular vestido, además de esas cejas finas que llevó en la Gala Met. Estas cejas son ultra finas, y aunque parezcan que solo sirven para una alfombra roja, te aseguramos que este tipo de grosor se llevará. Por cierto, no pueden faltar cosméticos para cuidar tus cejas como son los siguientes:

Aquí tienes toda la información que has necesitado siempre, para que tus cejas estén perfectas. No obstante, si prefieres que estén más gruesas, tienes que cuidarlas porque tienen pelo y por lo tanto, necesitan hidratación.