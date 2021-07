Máscaras Waterproof para lucir unas pestañas perfectas a prueba de agua

Con la llegada de las vacaciones, las escapadas a la playa y las altas temperaturas, abandonamos los maquillajes más recargados y pesados por versiones más ligeras y frescas. Las bases se sustituyen por cremas con color, y los correctores e iluminadores por polvos con efecto luz y bronceado. Sin embargo, hay un producto que no abandona nuestro make up sea la temporada que sea. Se trata de la máscara de pestañas, un básico con el que lucir una mirada intensa y perfecta durante todo el día. Pero por culpa del calor y los chapuzones en el agua, a todas nos surge la misma pregunta: ¿se me han emborronado los ojos? Si quieres olvidarte para siempre de esta pregunta te traemos la solución. Cinco máscaras Waterproof resistentes a todos tus planes de verano. ¡Toma nota!

Con su fórmula impermeable, duradera y ultra negra, Size Up Waterproof hace posible obtener unas pestañas alargadas, rizadas y grandes en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a su textura ultra modular, superponga las capas y cambie sus pestañas de tamaño L a XXL en un instante. ¿Otro de sus atractivos? Su precio, 12,99 euros.

Better Than Sex Waterproof Deluxe, de Too Faced

Su cepillo en forma de reloj de arena libera una fórmula enriquecida con colágeno que espesa, alarga y curva las pestañas para conseguir un volumen máximo y un efecto espectacular. Una capa de esta fórmula enriquecida con colágeno espesa, define y alarga las pestañas de manera prodigiosa. Además, viene en formato viaje, lo que la hace perfecta para llevar siempre en tu bolso allá donde vayas. Por 12,99 euros.

Pillow Talk Mini Push Up Lashes, de Charlotte Tilbury

Otra opción en formato viaje viene de la mano de una de las maquilladoras favoritas de las celebrities, Charlotte Tilbury. Pillow Talk Push Up Lashes es un aliado de belleza para una mirada ampliada, brillante y apasionada. Resalta el color de tus ojos y crea las pestañas Pillow Talk perfectas: ultrabrillantes, levantadas, definidas, estiradas, separadas y voluminosas. 14,99 euros.

Máscara Volumen Efecto Pestañas Postizas Waterproof, de Yves Saint Laurent

Un volumen intenso para una fijación impecable durante 24 horas. ¿Su secreto? El complejo triple película envolvente para la intensidad, acondicionador para un efecto rizador, fijador para la fidelidad, y un cepillo que asocia diferentes fibras de nilón para optimizar el poder voluminizador. 37,99 euros.

Máscara High Impact Waterproof, de Clinique

Perfecto para obtener una mirada intensa con unas pestañas espectaculares durante 12 horas sin interrupción. Gracias a su cepillo exclusivo en fibras sólidas y rígidas que permite peinar fácilmente las pestañas una por una, tus pestañas se verán densificadas y rizadas con un asombroso largo. Indicada para los ojos sensibles y las usuarias de lentillas. 25,99 euros.