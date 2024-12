Una experta maquilladora nos explica los labiales que nos quedan mal y cómo elegir los que nos favorecen

Un buen labial tiene el poder de elevar un 'look' en segundos. Podemos pasar de un estilismo de día a uno de noche solo con aplicar nuestro pintalabios favoritos que, además, si elegimos el correcto, nos dará luz a la cara y potenciará el tamaño de nuestros labios. ¿Y dónde está el truco? Exactamente en eso, en saber escoger cuál es el mejor tono para nosotras. Aquí entran en juego varios factores como nuestro matiz o subtono. Porque sabemos que hay muchísimos tonos de labial rojo, por ejemplo. Y todos no nos van a quedar igual de bien. Sin embargo, ¿si vamos con prisa y necesitamos elegir un pintalabios bonito y que nos favorezca rápidamente? Entonces el contraste decidirá por nosotras.

Sí, últimamente, eso del contraste está por todas partes. No, no nos referimos a esa opción que tiene nuestra app de retoque favorita para añadir oscuridad a las fotos. El contraste facial parece que se ha puesto de moda, pero no es otra cosa que la diferencia que tenemos todas las mujeres entre el color de piel y el pelo. Si el tono de ambos se parece, entonces habrá poco contraste, si destaca uno claramente sobre el otro, entonces hablaremos de contraste alto. Fácil, ¿no?

El labial que mejor queda según tu contraste

Ya sabemos, entonces, que una mujer muy blanquita de piel, con el cabello negro azabache, tendrá un alto contraste, al contrario que una mujer rubia platino con la piel blanca, que tendrá poco. Basándose en esto, la maquilladora y asesora de imagen, Michelle Villafuerte, explica en un vídeo de Instagram qué color de labial elegir según el nivel se contraste facial de cada mujer.

Aunque hay excepciones, a grandes rasgos lo que viene a decir la experta es que en casos con contraste bajo, lo mejor son los labiales de colores claros. "Lo más probable, si tienes bajo contraste, es que los labiales demasiado oscuros te desfavorezcan", sostiene. Sin embargo, las mujeres con un contraste alto, lucirán mucho mejor con labiales oscuros. En el caso, por ejemplo, de Anne Hathaway, se ve muy clara la diferencia. Pero, ¿qué pasa con los contrastes intermedios? "Que no te van a quedar muy bien los colores muy claros, ni tampoco muy oscuros. Es decir, tonos intermedios", sentencia. Un ejemplo de la gama de los marrones, para un contraste medio, elegiríamos un marrón-rosáceo (que además es un color muy tendencia esta temporada), ni un marrón muy oscuro, ni un 'nude' demasiado claro.

¿Lo tienes claro?