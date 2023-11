Desde que una experta en moda me recomendó este labial rojo me veo más favorecida

A partir de los vídeos sobre trucos de maquillaje o tutoriales que las influencers publican en sus redes sociales (y nosotras los vemos de principio a fin), nos autoconvencemos para permitirnos tener los productos más virales o exclusivos. Pero, lo que sí que no nos podemos permitir es que falte el labial rojo perfecto en nuestros neceseres. Y es que cada mes descubrimos productos de maquillaje nuevos que acaban formando parte de nuestra colección. Pero, siempre acabamos recurriendo a los básicos y dentro de estos, sí o sí debe estar presente el pintalabios rojo de confianza. El que verdaderamente nunca falla y el único que consigue que te veas guapa, favorecida y súper empoderada. Cada mujer tiene su claro ganador, pero conocemos uno que las expertas en moda han utilizado durante años y, a día de hoy, todavía no lo cambiarían por ningún otro. Y, querida, estamos hablando del mítico tono Velvet 999 de Rouge Dior. Un clásico que queda bien en los labios de las rubias, morenas o pelirrojas.

Ahora mismo, tenemos a nuestra disposición otros labiales rojos virales, como el Stunna Lip Paint, de Fenty Beauty o el Ruby Woo, de MAC Cosmetics. Sin embargo, este lápiz de labios de Dior Beauty es el que siempre recomiendan las chicas que más saben de belleza y cosmética. Solo tienes que investigar los videos de Tik Tok e Instagram llamados 'favoritos de maquillaje' o 'qué volvería a comprar de mi neceser' para saber que se trata del que más confían. Las tendencias dictan que ahora mismo el efecto glow es el que se lleva sobre los labios. No obstante, eres tú la que tiene que decidir en qué acabado te apetece invertir: mate, satinado, metalizado o aterciopelado. Si eres una mujer decidida, hazte con el que más te haga sentirte segura. Y si eres más bien indecisa (como muchas de nosotras), puedes optar por la barra de labiosmate y, después, añadirle un gloss con un toque de brillo. ¡Y ya estarías preparada para sorprender en cualquier lugar!

Marta Lozano con el labial rojo, de Dior. @martalozano

Velvet Rouge Dior, de Dior Beauty (45 euros)

Labial Rouge en el tono '999'. Dior Beauty

El tono Velvet 999 de Rouge Dior es un producto que utilizan las celebrities en las alfombras rojas, como Marta Lozano o Teresa Andrés Gonzalvo. Y te queremos dar un consejo: no nos podemos arriesgar a vernos sin un labial rojo para complementar el look. Porque tanto para el día como para la noche es el ideal para potenciar el make up.