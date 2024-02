Gracias al efecto ‘plump’ conseguirás unos labios más gorditos sin pinchazos

Tanto como si eres una gran amante de los productos de maquillaje como si te estás iniciando en este fabuloso mundo, a la hora de maquillarnos, hay algunos productos que no nos pueden faltar. Por ejemplo, tu neceser diario de maquillaje debe contener, sin lugar a dudas, de una buena base de maquillaje, al igual que un corrector de ojeras que también pueda maquillar aquellas marquitas y manchas que tengamos en la piel a causa del acné. Sin embargo, no olvides que tu piel es perfecta tal y como es, pero, si lo que quieres es unificar el tono de tu rostro, estos dos productos son un imprescindible. Además, un producto muy recurrente entre las chicas amantes de la belleza es el colorete. Ahora que el estilo 'coquette' está muy en tendencia, este producto no nos puede faltar, pues dará un toque aniñado y muy sutil a nuestras mejillas. Además del iluminador, con el que conseguiremos el toque final a nuestro look, aportando ese efecto 'glow' que todas buscamos en nuestro día a día. Para abrir la mirada, la máscara de pestañas. Todos estos productos son imprescindibles pero, a la hora de hacernos un maquillaje más elaborado, hay un producto que está cobrando mucha repercusión en redes sociales como Tik Tok, y es que el labial de efecto 'plump' hace que tus labios parezcan mucho más gorditos y jugosos.

Este tipo de labial, por su fórmula, consigue aportar mucha jugosidad a tus labios, creando un efecto óptico muy sutil pero que marca la diferencia de tu maquillaje diario. Tan solo necesitas aplicarlo a pequeños toquecitos en la zona, pues con tan solo un poco conseguirás este efecto. Hay un sinfín de marcas de cosmética que se han hecho eco de esta tendencia y, por tanto, han creado su propio labial con este efecto 'plump'. Desde aquellos con un acabado gloss transparentes con un resultado muy natural hasta aquellos que aportan un tono de color rojizo o rosado. Además, si quieres que este producto se note aún más, puedes aplicar un gloss mucho más claro en el labio inferior y otro tono más oscuro en el resto del labio. Con todos estos consejos, tu maquillaje se verá mucho más jugoso y conseguirás unos labios más voluminosos.

Brillo de labios repulpante, de Dior (35,95 euros)

Brillo de labios Dior

Crema labial perfeccionadora con efecto voluminizador, de Kiko (6,99 euros)

Crema labial Kiko

Lip plumper voluminizador de labios, de Freshly Cosmetics (19,95 euros)

Lip plumper voluminizador Freshly cosmetics

Brillo de labios extreme shine lip gloss, de essence (1,78 euros)

Brillo de labios Essence

Duck plump Gloss voluminizador, de Nyx (10,48 euros)

Duck plump gloss Nyx

Estos son algunos de los labiales de efecto 'plump' que puedes encontrar actualmente en tiendas y con los que obtener unos labios más gorditos.