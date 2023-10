María Pedraza impacta con el corte de pelo más rockero que es perfecto a cualquier edad

Está claro que hoy el día va de cambios de looks. Primero ha sido Sara Carbonero la que nos ha enamorado con su 'long bob' y ahora es María Pedraza la que impacta con su cambio de look más radical. La actriz madrileña ha presentado su último película, Awareness, un trabajo de ciencia ficción que aterriza en Amazon Prime Video en tan solo unas horas, el 11 de octubre y para una noche muy especial en Madrid se ha atrevido con un cambio de look radical: rubio platino tiramisú y corte a capas. Nada que ver con la última vez que la vimos en la Semana de la Moda de París. Ya lo dice Coco Chanel, cuando una mujer se corta el pelo está a punto de cambiar su vida. De momento, María Pedraza no sabemos si estrena nueva vida, pero sí, nueva película.

Se trata de un long bob, es decir, el corte bob de toda la vida pero en su versión media melena con capas y escalonadas y flequillo XXL. Un cambio de look de lo más cañero que ha combinado con vestido desmontable midi cut out negro de Jc Pajares con lazos y transparencias en el que el tul, los volantes de las mangas y sandalias de Martinelli por Redondo Brand, también en negro.

María Pedraza con nuevo look. Gtres

Un cambio de look de lo más favorecedor de María Pedraza que es ideal a cualquier edad y con el que deja claro que este otoño 2023 las melenas se llevan cortas.