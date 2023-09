María Pedraza sabe que el clásico vestido negro nunca falla y así lo luce en la alfombra roja del Festival de Venecia

El Festival de Venecia está a punto de decir adiós hasta la siguiente edición, son muchas las celebrities, influencers y actrices españolas que han pasado por la alfombra roja durante estos últimos 10 días en los que el festival ha estado en movimiento, dejándonos con unos looks de lo más icónicos, elegantes y muy sofisticados. Fue el caso de Eugenia Silva con un vestido negro de Armani que acompaña con una maxi capa de plumas en color rosa, de la firma Maison Giorgio Armani Privé, un look apto para este tipo de ocasiones. Sin embargo, no ha sido la única celebritie que ha pasado por la alfombra roja de este festival, pues Nieves Álvarez lo hacía con un espectacular vestido blanco de satén con pedrerías en plata y una apertura lateral de infarto. Georgina, como era de esperar, no pudo perderse esta ocasión y apareció en la alfombra roja con un vestido rojo -quizá sea el tono por excelencia de esta temporada-, adelantándose a la tendencias que promete hacerse un hueco en nuestro armario, de palabra de honor y fruncido en el torso, haciendo así un efecto tipazo. En el día de ayer, María Pedraza deslumbraba con un vestido clásico y muy elegante en tono negro, un básico de fondo de armario que no necesita muchos complementos, pues es tan sencillo como espectacular, creando un look que no pasa desapercibido, ya que, a veces, 'menos es más'.

El Festival de Venecia ha inspirado a muchas amantes de la moda para escoger su vestido de invitada de cara a la temporada de otoño gracias a los looks que han llevado nuestras influencers, actrices y celebrities favoritas a fin de encontrar aquel que va acorde a nuestra personalidad y gustos. Es el caso de Georgina, a quien hemos mencionado anteriormente, pues el vestido rojo que ha llevado recientemente se posiciona como el color predilecto de este otoño, y lo veremos tanto en looks de invitada como en todo tipo de prendas para el día a día, incluso en calzado y manicura. María Pedraza apuesta, una vez más, por el negro a la hora de acudir a un festival de tal calibre. El año pasado lo hacía con un vestido negro que María Pedraza llevaba junto con unas sandalias negras, un vestido con pedrerías, de gran escote que realza la figura y, lo mejor, hace efecto tipazo. Para la noche de ayer, apostaba por un vestido mucho más sencillo y básico, con escote bardot que deja los hombros al descubierto, un vestido muy ajustado con el que solo ha necesitado como accesorio un collar de diamantes. Sin lugar a dudas, María Pedraza ha acertado con este look tan elegante y básico para una noche muy especial.

Out of Season Premiere - 80th Venice Film Festival ETTORE FERRARI EFE

Los vestidos negros son la opción perfecta para ocasiones especiales, como este espectacular vestido negro de María Pedraza.