Tini deslumbra al mundo como toda una princesa de rosa con un vestido de Redondo Brand en los Premios Billboard de la Música Latina 2022

Un año más, las estrellas más importantes de la música se han reunido en los premios Billboard Latinos. El Watsco Center, un estadio que se encuentra en el campus de la Universidad de Miami en Coral Gables (Florida) fue el lugar elegido para celebrar la 29º edición de estos galardones con acento español. No solo porque Raphael, que fue homenajeado por su trayectoria artística, si no porque también ha triunfado la moda española con Tini luciendo esta maravilla de vestido rosa de Redondo Brand en su actuación de ‘Carne y hueso’. Tini convertida en toda una princesa de rosa para enamorar y tocarnos el corazoncito con su espectacular interpretación.

Se trata de este vestido de Alta Costura, perteneciente a la colección ‘Sophia’, confeccionado en tafetán bicolor en rosa fucsia y fresa con escote corazón y corpiño que pertenece a la colección ‘Sophia’ que Jorge Redondo presentó en MBFW Madrid hace unas semanas. Un vestido que la cantante argentina Tini luce a la perfección y con el que la moda española ha conquistado el corazón de la música latina.

¿Quién no conoce a Redondo Brand? Tanto si eres experta o no, de la moda española, Redondo Brand es la firma favorita de nuestras influencers o celebrities favoritas como: Paula Ordovás, Eugenia Martínez de Irujo o María Pombo. Llevar un look del diseñador, Jorge Redondo, es una apuesta segura de llevar el mejor conjunto del evento, boda o compromiso social. Jorge Redondo conquistó las redes sociales en sus inicios, consiguió que hasta la Reina Letizia llevara sus bolsos y ahora se dispone a arrasar en la pasarela con una firma de claras raíces españolas donde el rojo y el juego de volúmenes y volantes se han convertido en su ADN más reconocible.

Porque si el rosa es el color de este otoño 2022, este vestido de la nueva colección de Redondo Brand es un sueño. Redondo Brand ha presentado una colección inspirada en la actriz Sophia Loren con prendas espectaculares, con volúmenes, texturas y tejidos que rozan la Alta Costura como el vestido de Tini.