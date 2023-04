¿Es mejor secarse el pelo con secador que al aire? La sorprendente respuesta de los estudios

Decimos adiós al frío y con él los largos minutos frente al espejo secándonos el cabello. Quizá este sea el cambio más habitual cuando llega la primavera, pues dejar nuestro pelo secar al aire es algo que todas tendemos a hacer ya que nos aporta un poco más de frescor al cuerpo y nos da la sensación de que nuestro pelo no se dañará con el secador y otros aparatos electrónicos que nos son de gran utilidad a la hora de moldearlo. Puede que en tu rutina de belleza en cuanto al cabello se refiere incluya el uso de un buen champú sin siliconas elaborado a partir de ingredientes naturales y tras aplicar calor a tu cabello optes por un buen sérum de pelo aplicado de medios a puntas para aportar ese extra de hidratación, luminosidad y brillo. Lo estás haciendo bien, no te preocupes por seguir aplicando calor a tu pelo, no es del todo malo.

Los expertos aseguran que, más allá de pensar que dejar secar totalmente nuestro pelo al aire es lo correcto, estamos equivocados, pues un pelo mojado tiene más posibilidades de sufrir daños en la cutícula, que es la parte externa del pelo y, por tanto, su estructura se altera y lo debilita, provocando que nuestro cabello se vuelva más quebradizo y menos brillante con el paso del tiempo. Además, dejar nuestro pelo secar al aire libre hace que la humedad se mantenga durante más tiempo, lo cual hace que la fibra capilar se hinche y se debilite, afectando a la membrana celular, que es la que le da la fuerza y elasticidad a nuestro pelo. Pero, ¿cuál es la solución para obtener un pelo sano, hidratado y luminoso? La clave está en aplicar el secador a una distancia de unos 15 centímetros a una temperatura media con movimientos continuos, pues solo así conseguiremos que nuestro pelo no quede dañado, pues solo daremos ese toque necesario para que nuestro pelo no esté del todo húmedo. Pero, antes de este paso, es necesario secar con pequeños toques el pelo con una toalla de microfibra, retirando el exceso de agua sobrante. Es muy importante que no frotes ni retuerzas la toalla en exceso, pues tu cabello perderá su forma natural y, seguidamente, aplica un buen protector de cabello antes de comenzar con el proceso de secado con secador o el aparato electrónico que está tan de moda actual, el cepillo alisador, el cual además de secar el pelo, lo plancha.

En resumen, opta por secar tu pelo con secador a partir de los consejos que te hemos dejado y aplica un buen protector de calor antes y un sérum después de aplicar calor a tu cabello, pues solo así conseguirás que tu melena luzca sana, hidratada y muy luminosa.