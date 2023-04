Estos son los mejores sérums de pelo con los que tendrás un cabello sano, hidratando y brillante

Con el cambio de estación y el periodo de transición hacia el verano, son muchos los dermatólogos que recomiendan que nos cuidemos más la piel, usando aquellas cremas de protección solar que nos protejan de las radiaciones solares, y es que, con el verano a la vuelta de la esquina, debemos de prestar más atención al cuidado de nuestro cuerpo, pues estar expuestas a los rayos del sol durante un tiempo prolongado de tiempo puede hacer que nos surjan manchas y arrugas prematuras en nuestra piel. Por ello, es muy importante que también, al realizar nuestra rutina de skin care cada mañana, nos apliquemos una buena crema hidratante facial con protección solar justo al lavarnos el rostro, pues este paso es fundamental para que nuestra piel esté en perfectas condiciones. Sin embargo, no debemos olvidarnos de nuestro cabello, el cual también sufre las altas temperaturas y los cambios de estación, por lo que es esencial que también hidratemos y cuidemos cada día de este a fin de tener un cabello de lo más hidratando, nutrido y brillante. Para tener un resultado espectacular, además de aplicarnos una buena mascarilla de pelo nutritiva, es esencial que nos hagamos con un sérum de pelo, el cual puede aplicarse tanto con en seco como mojado tras la ducha y, sobre todo, de medios a puntas, evitando así que la raíz se engrase.

Al igual que nos aplicamos cada mañana un sérum de pestañas para conseguir más grosor y longitud, estimulando así su crecimiento, los sérums de cabello también tienen los mismos beneficios, aportando así luminosidad y brillo que quizá perdamos con el uso excesivo de secadores, tenacillas o planchas de pelo, pues al usar este tipo de productos, nuestro cabello tiende a quebrarse y perder su forma natural, haciendo que las puntas se vean más secas, sin forma y mate. Por ello, es primordial que nos hagamos con un buen sérum de pelo a fin de que los peinados aguanten más y nuestro cabello luzca sedoso, ligero y sano. Te enseñamos algunos de los mejores sérum que puedes encontrar en tu tienda de cosmética de confianza.

Sérum Uniq One All in one, de Revlon (7,75 €)

Uniq one Revlon

Sérum Thérapiste, de Kerastase Resistance (32,95 €)

Sérum Thérapiste Kerastase

Sérum reparador, de Olaplex No. 7 (18,94 €)

Sérum reparador Olaplex

Absolut repair, de L'Oréal Páris (17,96 €)

Absolut repair L'Oréal

Estos son algunos de los sérums de pelo que puedes encontrar en tiendas, así que hazte con uno para lucir una melena de lo más brillante, sana e hidratada.