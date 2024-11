La nueva manicura de Sara Carbonero es sofisticada, rejuvenecedora e irresistible para esta Navidad

Sara Carbonero acaba de desbloquear definitivamente la tendencia en manicuras de esta temporada de invierno 2024/2025. Gracias a la celebridad, sabemos cuál será la tonalidad que protagonizarán nuestras uñas los próximos meses. A lo largo de las últimas semanas, hemos confirmado que los colores fríos como el verde botellas, los violetas o los azules están siendo las elecciones favoritas de todas las editoras de belleza. A todo ello, sumamos las colorimetrías rojas o chocolates que no suelen fallar en las épocas más frioleras. Es decir, desde octubre hasta marzo, aproximadamente, solemos apostar por los colores más apagados que están en sintonía con el tiempo de dichos meses. Contra todo pronóstico, el color de uñas de Sara Carbonero se trata de una de las alternativas más inesperadas, puesto que es el clásico que solemos escoger tanto en primavera como en verano. La celebridad ha aprovechado una de sus últimas publicaciones en Instagram Stories para mostrarnos la obra maestra que le han hecho en su mano derecha, momento en que nosotras no hemos podido evitar para hacer captura de dicha imagen para replicar el color de sus uñas. Sin más dilación, ha escogido el color nude más elegante, así como refrescante que queda bien a todas las mujeres de todas las edades y es combinable con absolutamente cualquier estilismo. Esta manicura, también tiene la capacidad para estilizar nuestras manos, así como también un poder antiedad. La manicura nude es una apuesta acertada con la que siempre se van a ver unas manos bien cuidadas, así como de una tonalidad de la que no te cansarás nunca gracias a su poder básico.

Sara Carbonero sabe escoger muy bien a la hora de decantarse por un cambio de look o una decisión relacionada con el sector de la belleza. De la misma manera que ha acertado con el flequillo cortina, también lo ha hecho con su última petición en su salón de belleza de confianza. No nos pensemos que la manicura nude llega de nuevo a este invierno sin ningún motivo por delante. Las tonalidades rosas soft o nude están volviendo a ser una revolución en también distintas facetas, como son en los looks de maquillaje, las prendas de vestir o los complementos. Así lo ha demostrado Sara Carbonero este domingo, en el cual se ha olvidado de sus estilismos bohemios para hacer una pequeña pausa para mostrarnos la manicura que más se llevará este invierno.

Manicura de Sara Carbonero. @saracarbonero

Escoger el color nude para nuestras uñas es una decisión más que acertada estés en la temporada que estés, puesto que es una alternativa para tener siempre nuestras manos estilizadas y bien cuidadas. Además, si Sara Carbonero lo dice, tendremos que hacerle caso.