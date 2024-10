El lookazo que Sara Carbonero ha llevado para una tarde de fútbol con vestido tie dye (rebajado) es el que nosotras vamos a llevar a la 'ofi'

Solo Sara Carbonero puede llevar un lookazo como este para ir a ver a su hijo al fútbol como toda una madre futbolera. Porque solo ella puede marcarse un outfit como este para ir a Valdebebas con un vestido tie dye de su marca Slowlove, que ella luce a modo de falda con un jersey negro encima, cinturón ancho con tachuelas y flecos, y botas negras altas. Y sin duda, el de Sara Carbonero es un gran truco para parecer que llevas una falda satinada tan tendencia en otoño, cunado en verdad llevas un vestido, y eso es clave para las chicas que no encuentran faldas de este estilo que no les vayas grandes de cintura, como me pasa a mi.

Porque el lookazo de Sara Carbonero tiene ese toque bohemio tan tendencia este otoño 2024 y que tanto representa el estilo de la periodista. A Chloé le debemos que este otoño 2024 todas quieran vestir como Florence Welch: el primer desfile de su nueva directora creativa, Chemena Kamali, abrió la puerta a esas prendas vaporosas que ya triunfaron con el cambio del milenio. “A pesar de no ser la mayor tendencia esta temporada en términos de volumen, fue uno de esos momentos de la semana de la moda en la que todo el mundo decía ‘oh, esto volverá a ser enorme’”, cuenta Sofia Martellini, senior strategist de moda femenina en la agencia de predicción de tendencias WGSN. Y Sara Carbonero lo tiene claro y ha aprovechado la bajada de temperaturas en Madrid para estrenar este estilismo de lo más bohemio.

Vestido recto rayas tie dye de Slowlove (rebajado a 67,49 euros)

Vestido tie dye. Slowlove

Un vestido satinado que Sara Carbonero ha combinado con toda la maestría convirtiéndolo en todo un estilo de lo más boho y chic para derrochar glamur en los campos de fútbol.