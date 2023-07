De la playa a la disco: 8 bañadores de Zara, Oysho y Primark que combinarás como un top

Por fin ha llegado el buen tiempo que tanto deseábamos para buscar cualquier excusa para ponernos morenas, sin olvidarnos de la fotoprotección y para presumir del bikini obañador que más nos favorece según nuestro tipo de cuerpo al igual que han hecho en Ibiza María Pedraza con el bikini que lo tiene todo y Victoria Federica, convirtiéndose en una motomami con su bikini plateado. Y es que un bikini, además de para ir a la playa, puede servirnos para crear el look festivalero más fresco con el que arrasar en cualquier concierto del verano, combinándolo con unos shorts, unas botas cowboy como las de Violeta Mangriñan y un caftán. Sin embargo, hoy venimos a hablarte de los bañadores que, además de destinarse al baño, pueden ayudarnos a crear un look súper especial esta temporada cubriendo, al contrario que pasa con los bikinis, la barriga y creando así un estilismo mucho más ponible y favorecedor a cualquier edad, con la posibilidad de adaptarse a eventos más elegantes.

Un bañador especial puede ayudarnos a crear los mejores estilismos del verano. Por un lado, con un bañador con escote pronunciado, no solo podremos presumir de escote en la playa, también podremos hacerlo en un plan de noche, combinándolo con un pantalón ajustado o uno tipo campana y nuestras sandalias de tacón preferidas. Por otra parte, un bañador con volantes, ya sea asimétrico, de tirantes, palabra de honor, con hombros descubiertos... nos ayudará a concentrar todo el protagonismo del look en la parte de arriba y a conseguir un efecto potenciador del pecho. Un bañador negro, por su parte, será una opción segura con la que completar cualquier look de noche, combinándolo con complementos metalizados y un bañador rosita, con un guiño a Barbie, nos hará mantenernos fieles a la tendencia del Barbiecore. Lo podremos combinar con una falda vaquera o una falda larga blanca y crear un estilismo fresquito, juvenil y desenfadado con el que triunfar en cualquier plan casual de tus vacaciones. Además, si a estos looks de bañadores les incorporamos una capa, caftán o una sobrecamisa podremos darles un aire más especial, boho, elegante o informal, en función de cada prenda.

Bañador a rayas de Barbie The Movie, de Primark (16€)

Bañador a rayas de Barbie The Movie Primark

Bañador volante, de Zara (27,95€)

Bañador volante Zara

Bañador moldeador de escote triangular, de Primark (14€)

Bañador moldeador de escote triangular Primark

Bañador palabra honor volantes, de Zara (27,95€)

Bañador palabra honor volantes Zara

Bañador cut out jacquard, de Oysho (25,99€)

Bañador cut out jacquard Oysho

Trikini off shoulder cruzado, de Oysho (12,99€)

Trikini off shoulder Oysho

Bañador plisado, de Zara (27,95€)

Bañador plisado Zara

Bañador asimétrico, de Zara (27,95€)

Bañador asimétrico Zara

Sea cual sea tu estilo, este verano no puedes quedarte sin un bañador con el que ir de la paya a la disco en tus vacaciones, ahorrar espacio en tu maleta y crear los mejores looks para cualquier plan que se te presente.