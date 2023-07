El bikini de María Pedraza en Ibiza lo tiene todo: de efecto tipazo y resalta el primer bronceado del verano

No hay verano sin beso, y tampoco sin escapada a Ibiza para nuestros famosos. No hay día que no nos lleguen imágenes de varios de ellos disfrutando de la isla, y hoy es el turno de María Pedraza que presume de tipazo con un bikini que lo tiene todo. Porque además de realzar aún más su figura con una braguita tanga, también potencia el primer bronceado del verano con el top en naranja flúor. Porque no solo Georgina Rodríguez o Aitana nos dejan sus looks en bikini en un barco, también la actriz de 'Élite' se ha querido sumar a los posados del verano que tanto nos recuerdan a aquellos míticos de Ana Obregón que daban inicio al verano. En Ibiza también nos ha dejado sus posados en bikini Victoria Federica, que ahora esta en Formentera junto a la Tiktoker, Marta Díaz.

Este verano estamos viendo este tipo de prendas en nuestras tiendas favoritas, y es que, si te lo estás preguntando, este estilo tan propio del mar se denomina 'MermaidCore' y juega con las texturas en las que las telas son las protagonistas. Y el bikini de Victoria Federica lo es, porque además de ser sexy, es plateado y de efecto cortinilla. Pero María Pedraza ha querido optar por una opción más deportiva con una braguita de tanga negro y un top de estilo deportivo en naranja que nos deja claro que ha estado horas tumbada al sol, por el perfecto bronceado que luce la actriz.

María Pedraza en Ibiza. Ibiza

Si aún no te has ido de vacaciones, puedes copiar el bikini de María Pedraza para meter en tu maleta de vacaciones y ser la reina de las playas de Ibiza, Marbella o Cádiz.