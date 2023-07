María Pombo también se apunta a la tendencia 'Barbiecore' con el mini vestido rosa cut out de su marca con descuento

Si la semana pasada era Carmen Lomana, ahora es María Pombo la que se apunta a la tendencia 'Barbiecore'. La fantasía dirigida por Greta Gerwig llegará a los cines el 21 de julio de 2023, y mientras todas seguimos alucinando con los looks de Margot Robbie, las famosas se apuntan a la tendencia 'Barbiecore'. El rosa es el color del verano, no hay duda. Más aún teniendo en cuenta la viralidad que las imágenes de Margot Robbie vestida de rosa de pies a cabeza con sus pantalones de campana y su chaleco western han generado en las redes sociales, donde la fascinación por su parecido con Barbie y por el vestuario de la película, a cargo de Jacqueline Durran, no dejan de crecer. YMaría Pombo como buena seguidora de las tendencias lo sabe y ya se ha apuntado a la estética 'Barbie'. Sea como sea, quizá la tendencia ‘barbiecore’ sea la que se ha convertido en más viral este año 2023, que no es más que un movimiento estético que trata de lucir ‘total looks’ en rosa.

La tendencia ‘barbiecore’ también ha llegado a las uñas, pues son muchas las influencers y celebrities, como Jennifer López, que han querido lucir una manicura ombré o degradada en tonos rosas y morados, creando un efecto óptico muy original y diferente que no ha pasado desapercibido. Pero si no quieres arriesgarte a llevar un ‘total pink’ de pies a cabeza, siempre puedes optar por lucir ciertos accesorios en tonos rosas y combinarlo con prendas más básicas y en tonos neutros. Aunque María Pombo ha juntado dos tendencias, la del 'Barbiecore' y la del cut out con este vestido de su marca 'Name the Brand' rebajado.

Vestido Glow, the Name the Brand (rebajado a 67 euros)

Vestido rosa. Name the brand

Un mini vestido rosa con cut out que es todo lo que necesitamos para nuestros eventos o vacaciones de verano, para lucirlo como María Pombo.