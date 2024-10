Qué rojo de uñas te favorece más según una estilista

Si en moda el negro es el clásico color que nunca pasa de moda, en las uñas, es el rojo. Más chillón, más anaranjado o un todo más cereza, sea cual sea, el rojo siempre está en la paleta de tendencias en manicura. Desde la elegancia del charlestón de los años 20, pasando por el 'pin up' de los 50, las uñas rojas siempre han sido un sinónimo de autoestima, empoderamiento femenino y sofisticación. Aunque las tendencias en uñas de otoño-invierno son una guía perfecta para saber los colores que más se llevan, la mejor moda es la que más te favorece y con la que más guapa te sientes.

Rojo terracota, en tonos cereza, bermellón, borgoña, frambuesa, coral... Hay muchísimos tonos diferentes de rojo para las uñas, y —aunque ya sabemos que los burdeos son los que más se llevan en época otoñal—, ¿cómo podemos saber cuál de ellos nos sienta mejor? La asesora de imagen Cèlia Tremul Barrio nos explica en su perfil de Instagram el truco infalible para elegir el color de uñas que más nos favorece.

El rojo de uñas que más nos favorece

Manicura rojo cereza. Freepik

En realidad, nos hemos centrado en el rojo porque es un color inmortal, que nos gusta a todas y favorece a todo el mundo, pero, lo cierto es que este truco vale para todos los colores de uñas. Lo importante no es tanto el color como el subtono. Seguro que has oído hablar alguna vez del matiz: frío, cálido o neutro. Esto condiciona mucho en el mundo de la belleza porque no solo nos va a decir qué tonalidad de pelo nos va a favorecer más, también los tonos de la ropa, los labiales, la manicura, o incluso, si nos queda mejor las joyas doradas o plateadas. Y es que, en este sentido, hablar de color no es lo correcto, sino de tonalidad, subtono o matiz.

Colores hay muchos, pero lo que realmente va a hacer que nos quede bien algo es el subtono. Del mismo modo que hay muchos tipos de rubio, hay muchos tipos de rojo. El burdeos es el color de la temporada, pero dentro de esto, el esmalte puede tener un subtono más frío o más cálido. El primero tiene una base más azulada (por lo que favorece más a chicas con matiz frío) y, el segundo, tiene una base más anaranjada (que sienta mejor a pieles cálidas). ¿Cómo saber qué matiz es el tuyo? Para ello, hay que hacer un estudio de color con un profesional. Un asesor va a elegir el círculo cromático que más te favorece, pero para hacernos una idea general, las pieles que tienden a ser rosadas con venas de color azul, son frías, y las venas de color verde, cálidas.