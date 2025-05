La manicura perlada más tendencia es la favorita de Vicky Martín Berrocal y las mujeres más elegantes de Madrid

Vicky Martín Berrocal no solo marca tendencia en con sus estilismos para ir a la oficina desde total looks en denim a trajes en rosa pastel, la empresaria nos acaba de crear una nueva necesidad en clave 'beauty' este fin de semana. Se trata de su nueva manicura, un diseño tan favorecedor como versátil que vas a ver por todas partes si no lo has hecho ya.

Y es que con la temporada de eventos en plena ebullición (bodas, bautizos y comuniones) nada más importante que presumir de unas uñas bien cuidadas con un esmalte que eleve cualquier estilismo sin robarle protagonismo. En 2025, las tendencias en uñas han girado hacia una estética más natural, elegante y sutil. Desde el tono 'mocha mousse' hasta las 'milky nails' más etéreas, pasando por acabados glaseados o perlados que captan la luz de forma delicada. Precisamente en esta última categoría se sitúa el diseño que ha elegido Vicky: unas uñas almendradas, con acabado glossy y un tono nacarado que recuerda a las perlas más delicadas.

La manicura perfecta para eventos, palabra de Vicky Martín Berrocal

Este acabado, que mezcla un esmalte translúcido con reflejos irisados, consigue ese efecto brillante y acuoso que recuerda a la superficie de una perla. No es blanco, no es nude, no es rosado, y, sin embargo, parece combinar todos esos matices con una delicadeza absoluta. El resultado es una manicura elegante, impoluta y atemporal que se adapta tanto a invitadas como a novias, y que, como ha demostrado Vicky, también funciona a la perfección con estilismos más informales o de diario.

La manicura más elegante y tendencia de Vicky ha sido realizado por 'Mala Bernad', uno de los centros de manicura de referencia en Madrid, especializado en ese tipo de acabados más especiales y naturales que favorecen a cualquier edad y tipo de piel. La clave está en la forma almendrada de la uña, la aplicación uniforme del color y un pulido final que potencia la luminosidad del esmalte. Un detalle sutil que dice mucho más de lo que parece y que ya ha conquistado a insiders, estilistas y editoras de belleza.

La manicura perlada de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

¿La razón de su éxito? Esta manicura perlada no entiende de estaciones, combina con cualquier look (del más clásico al más tendencia) y aporta ese efecto manos perfectas inmediato que estiliza los dedos y mejora la apariencia de la piel. No resulta ostentosa, pero sí llamativa. Y eso, en una temporada repleta de eventos y celebraciones, es justo lo que buscamos. Además, en cuestión de belleza, como en la moda, menos a veces es mucho más. Y si lo dice Vicky, tomamos nota.