La tendencia en uñas esta primavera está pensada para las chicas más clásicas (y pijas)

Con la llegada de la primavera, todas las chicas debemos hacer el temido y amado (a partes iguales) cambio de armario. Atrás dejamos las prendas más abrigadas y calentitas y damos la bienvenida a las más fresquitas, originales y alegres. No es para obviar, y es que, cuando suben las temperaturas, todas las amantes de la moda buscamos prendas más coloridas y llamativas, creando combinaciones de colores imposibles. Gracias a las influencers portuguesas, esta primavera y verano 2024 están arrasando los looks en un sinfín de colores y estampados, siendo toda una explosión de color nuestro Instagram. En este sentido, puede que estés pensando que nuestras uñas deben ser un reflejo de este ‘más es menos’ en cuanto a manicura se refiere. Pues bien, estás equivocada. Aunque el verano pasado todas las chicas amantes de la belleza llevábamos las uñas en amarillo limón, buganvilla y blanco (tonalidades que resaltan mucho el tono bronceado de la piel), este 2024 volvemos a lo sencillo, lo de siempre, lo atemporal. ¿Qué tendencias en manicura querrás pedir en tu salón de belleza de confianza esta primavera? Para saberlo, hemos hablado con Ester López, fundadora de los salones Ali d’Aria. Nos confiesa que “la manicura francesa y los tonos naturales están experimentando un renacimiento notable en el sector de la belleza”. Sí, lo has leído bien, la eterna y clásica manicura francesa es tendencia aunque, ¿cuándo no lo ha sido?. “Es una tendencia que evoca a la elegancia del ‘old money’, donde la sofisticación se expresa a través de la discreción y la calidad”, nos confiesa Ester López. Y es que, la manicura francesa es un imprescindible para todas las chicas más elegantes y sofisticadas, ya que es sencilla, sofisticada y muy discreta. No solo la manicura francesa es tendencia, si no también todas aquellas manicuras claras, minimalistas y sencillas.

En esta misma línea, la experta comenta “estamos en un mundo saturado de estímulos visuales y, por eso, esta temporada la manicura y los tonos naturales, que ofrecen una pausa elegante, están muy en auge”.Esmaltes en colores claros como beige, rosas claros, blancos y celestes, dando un tono de color y diferente a la manicura francesa. Todo ello en colores claros y muy sutiles, este tipo de manicura que está en tendencia se contrapone con el estilo tan llamativo y colorido que estamos viviendo en el mundo de la moda, y es que en nuestro día a día debemos buscar el equilibrio en nuestro look y la opción más efectiva es que las uñas pasen desapercibidas en caso de que nuestro estilo sea parecido al de las influencers portuguesas, lleno de color y luz. Ester López, fundadora de los salones Ali d’Aria, termina por comentarnos que “este tipo de manicura en tonos claros son una declaración de estilo refinado y de buen gusto, algo que nunca pasa de moda”. Sin más que añadir, te enseñamos los esmaltes en tendencia que vas a pedir esta primavera en tu salón de belleza de confianza.

Kit manicura francesa, de Essie (12,67 euros)

Set manicura francesa Essie

Esmalte rosa con brillo, de H&M (5,99 euros)

Esmalte rosa con brillo H&M

Esmalte de uñas, de H&M (5,99 euros)

Esmalte de uñas H&M

Estos son algunos de los esmaltes de uñas que arrasarán esta primavera, y es que, cuando nuestra piel se torna más dorada, estos tonos claros potencia su color.