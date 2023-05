Cómo hacerte la eterna manicura francesa en casa

Al igual que en el mundo de la moda que cada temporada surgen nuevas tendencias que se hacen un hueco en nuestro armario, como por ejemplo los vestidos de canalé o los sombreros que no solo nos protegerán del sol, si no que son bonitos y elegantes, capaces de elevar cualquier look, son muchas las tendencias que surgen en cuanto a manicura, como por ejemplo la ‘naked glitter’, la cual se hizo viral este invierno 2023. La manicura ‘naked glitter’ es muy elegante y sofisticada, y no es más que la aplicación de un esmalte de uñas con un brillo muy sutil de manera que quede discreto pero con un toque original. Pero, sin duda, esta primavera y verano se llevará las uñas en amarillo limón, un tono muy llamativo y propio de los meses de verano, pues además potencian la piel morena, elevando el tono dorado de la piel. En cuanto a la forma de la uña, hace unos años la tendencia eran llevar las uñas largas al estilo Rosalía pero, sin embargo, actualmente, la tendencia es llevar las uñas cortas y con una manicura lisa y clásica, aunque sí es cierto que la manicura americana, que es una variación de la clásica manicura francesa, se ha convertido en una esencial y básica cuando queremos unas uñas discretas y muy elegantes y es tan sencillas de hacer que puedes hacerlas en casa.

La manicura francesa es, con diferencia, la más usada y clásica, pero admite muchas variaciones, pues desde hace unos años han surgido nuevas tendencias variantes a la misma con mucho color, como en tonos verdosos, lilas o magentas, aunque también hemos visto a muchas influencers llevarlas con brillos y purpurina, como por ejemplo la manicura francesa de María Fernández Rubíes, que optó hace unos meses por llevar una manicura francesa de brillo plateado, y es que es tan fácil de hacer que con tan solo unos tips y mucha paciencia podemos hacer la manicura francesa en casa. Por ello, te damos unos trucos con los que podrás hacerte la manicura francesa, así que toma nota y luce unas uñas clásicas y elegantes.

¿Cómo hacer la manicura francesa en casa?

El primer paso es eliminar los restos de esmalte viejo con un quitaesmalte sin acetona y, seguidamente, corta y lima tus uñas a fin de darle la forma que va más acorde a tu estilo y gustos.

Una vez que tus uñas estén preparadas, aplica una capa de esmalte base y, pasados unos minutos y notes que tus uñas están completamente secas, aplica una nueva capa de esmalte en tono rosa claro, lo más natural posible. Aplica de nuevo una segunda capa fina y, cuando notes que ya está completamente seco el esmalte de color, aplica una fina línea de esmalte blanco en las puntas de cada uña y, si lo prefieres, usa un pincel de punta fina para los detalles, así conseguirás un resultado mucho más profesional.

Por último, aplica una capa de laca de protección para aportar un toque de brillo a tus uñas y conseguir así un resultado mucho más duradero.

Set manicura francesa, de Essie (17,95€)

Estos son los consejos y trucos que debes de aplicar para hacerte la manicura francesa en casa de una manera sencilla, rápida y cómoda.