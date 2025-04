Hailey Bieber aviva los rumores de ruptura con Justin Bieber

Los rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de Justin y Hailey Bieber no cesan. Desde hace semanas, las especulaciones sobre el estado de su relación han ido en aumento, avivadas por ciertos movimientos en redes sociales que han encendido todas las alarmas entre sus seguidores.

El detonante más reciente ha sido un gesto inesperado de Hailey: la modelo dejó de seguir temporalmente a su marido en Instagram. Un simple unfollow que desató una tormenta mediática y que muchos han interpretado como una señal inequívoca de problemas en el paraíso. Horas después, la sobrina de Alec Baldwin volvió a agregar a Justin a su lista de seguidos, lo que generó aún más teorías. ¿Intentaba calmar los rumores o, simplemente, se trató de un error, como le ocurrió a su esposo hace unas semanas?

Justin Bieber también dejó de seguirla en redes

En enero, el cantante de "Love Yourself" y "Let Me Love You" también sorprendió al dejar de seguir a Hailey en redes sociales. Ante el revuelo, aseguró que todo había sido un hackeo. "Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. La cosa se está poniendo rara por aquí", explicó. Para despejar dudas, Justin compartió poco después una imagen de Hailey, acompañada de una declaración de amor: "La mejor mujer que conozco y conoceré".

Pese a sus intentos por frenar las especulaciones, la atención sobre ellos no ha hecho más que crecer. Y es que no es la primera vez que se cuestiona la estabilidad de su matrimonio. Desde hace meses, los rumores de crisis surgen periódicamente, alimentados por la escasa aparición conjunta de la pareja y ciertas indirectas en redes.

Cansados de la constante vigilancia mediática, Justin y Hailey han reaccionado con una imagen contundente. En la fotografía, publicada en redes, aparecen ambos haciendo una peineta con cada mano, un gesto desafiante que deja claro su fastidio por la atención que recibe su relación. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, la publicación ha generado interpretaciones de todo tipo, desde quienes creen que es una declaración de unidad hasta quienes lo ven como una última resistencia ante una ruptura inminente.

La historia de amor entre Justin y Hailey Bieber se remonta a 2009, cuando se conocieron en el programa "Today2. En 2011 coincidieron en el estreno del documental del cantante, "Never Say Never", y poco después ella apoyó públicamente su relación con Selena Gomez, a la que calificó como "el sueño adolescente". No fue hasta 2014 cuando comenzaron a acercarse sentimentalmente, y en 2015 hicieron público su romance.

Nueva oportunidad

Tras una breve separación en 2016, en verano de 2018 se dieron una nueva oportunidad que los llevó a comprometerse en una escapada a Bahamas. Ese mismo año, sellaron su amor con una boda civil y, en 2019, celebraron una fastuosa ceremonia en Carolina del Sur. En agosto de 2024, dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues Bieber, al que han mantenido alejado de los focos.

A pesar de los constantes rumores, lo cierto es que Justin y Hailey han superado varias crisis desde que iniciaron su relación. ¿Es esta la más grave hasta la fecha o simplemente otro episodio en su complejo matrimonio? Solo el tiempo dirá si su amor resiste una vez más la presión mediática.