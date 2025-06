Sabrina Carpenter reina en la noche del Primaversa Sound

La artista estadounidense Sabrina Carpenter ha reinado este viernes en la segunda jornada del festival Primavera Sound en el Parc del Fòrum de Barcelona, en un concierto en el que ha estrenado en directo su nuevo single, 'Manchild', que ha publicado esta misma semana. Con un set trufado de temas del álbum 'Short n'Sweet', la actuación de Carpenter ha incluido temas de este disco como 'Busy woman', 'Taste', 'Good graces', 'Slim pickins' y 'Bed Chem' en la parte inicial. En su primera actuación en Barcelona, la artista de Pensilvania ha llenado la gran explanada del Parc del Fòrum en una jornada, en que si la del jueves estuvo predominada por el verde 'brat', en esta se han visto estilismos propios de Sabrina Carpenter entre el público. Otros temas que han sonado en el concierto en el Primavera Sound han sido una coreada 'Coincidence', una versión de 'It's raining men', 'Juno', 'Feather' y 'Please please please', que ha estado salpicado de vídeos con toques irónicos como introducción de alguna de las canciones. 'Espresso', una de las canciones más reproducidas en 2024, ha sido la encargada de cerrar un concierto de hora y cuarto de duración.

Beach House, el dúo formado por Victoria Legrand y Alex Scally, ha servido de antesala al concierto de Carpenter, en una nueva ración de pop onírico tras su paso esta misma semana por sala en el Primavera a la Ciutat.

Los estadounidenses de Baltimore han renovado su presencia en el festival, 15 años después de su primera aparición en él, con un concierto en el que no han faltado temas como 'Silver soul', 'PPP', 'Myth' y 'Space song'. También estadounidenses, pero en este caso californianas, las hermanas Haim han derrochado su habitual pop, con el nuevo álbum 'I quit' a la vuelta de la esquina. Haim han avanzado temas de su nuevo álbum como 'Relationships', pero no se han olvidado de clásicos como 'The wire', 'Now I'm in it' y 'Summer girl'.

En los primeros compases del tarde, los británicos Wolf Alice, con Ellie Rowsell al frente, se han encargado de avanzar algún tema de su inminente álbum 'The clearing', como el single 'Bloom baby bloom'. Han repasado temas de álbumes anteriores como es el caso de la inicial 'Formidable cool', 'Silk', 'Bros' y 'Don't delete the kisses' en un set con una decena de canciones.

Uno de los clásicos del indie pop como es el líder de Pavement Stephen Malkmus también ha acudido a esta edición del Primavera Sound con el supergrupo The Hard Quartet, en un escenario en el que poco después los no menos clásicos Stereolab han tomado el relevo.

El Primavera Sound de Barcelona concluirá este sábado las jornadas principales de conciertos en el Parc del Fòrum con Chappell Roan como cabeza de cartel, acompañada de una nómina de artistas donde sobresalen LCD Soundsystem, Fontaines D.C., Turnstile, Kim Deal y Amaia para un día 'sold out' como el resto del festival.