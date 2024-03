El truco definitivo para conseguir el efecto lifting tan buscado con el colorete

Estamos de acuerdo con las maquilladoras profesionales: el colorete es uno de los productos beauty más importantes en un look. Es capaz de conseguirnos buena cara, darnos más color al rostro y favorecernos las facciones faciales. Uno de los trucos de maquillaje de las celebrities, como Hailey Bieber o Kylie Jenner, es beneficiarse de este ítem para crear una de las estéticas más virales de las redes sociales: el efectolifting. Efectivamente, estamos hablando de la magia que nos brinda el makeup para que nuestra tez parezca más firme, despierta y joven. Inés Castaños, beauty artist de influencers como María Pombo o María Fernández-Rubíes, defiende que, por regla general, todos los productos de rostro deben aplicarse de una forma ascendente desde el centro del rostro. "Con esto conseguiremos que visualmente las facciones estén más levantadas. A lo largo de los años ha habido muchas formas de aplicarlo: marcando pómulo como en los 80, más centrado en las mejillas creando un efecto sonrojado u hoy en día es tendencia invadir ligeramente el contorno de ojos", nos comenta. En muchas ocasiones no sabemos cómo conseguir este efectolifting. Es por ello que la maquilladora profesional Alba De la Cruz nos ha explicado los pasos infalibles para no fallar en la ejecución. "Con tus dedos toca el hueso del pómulo, es ahí donde posicionamos el colorete, con el objetivo de que acabe fundiéndose con el bronceador", nos informa. Una buena referencia para saber dónde comenzar a aplicar los coloretes suelen ser las pupilas, por lo que aplicaremos el producto desde ahí y hacia la sien. "Los rostros más redondeados son los que más se ven favorecidos por esta técnica ya que visualmente ayuda a elevar y esculpir el rostro", nos avisa De la Cruz. Asimismo, Castaños se pone de acuerdo y añade que "podemos aplicar el contouring para pronunciar más las facciones".

Un paso fundamental es preparar el rostro con una buena rutina facial para la aplicación del colorete. Alba De la Cruz es partidaria de utilizar la técnica crema-polvo para lograr una mayor duración del colorete. "Esto será especialmente beneficioso para pieles grasas, las cuales pierden el colorete muy rápidamente, precisamente por su mayor generación de sebo en las mejillas", nos comenta. Una vez que hemos aplicado todos los productos en crema, debemos sellar todo el rostro con una fina capa de polvo translúcido con el objetivo de evitar parches de color. "Para mí lo más importante es elegir una buena herramienta para la aplicación. Evitar brochas muy grandes, ya que la aplicación debe estar posicionada en una zona concreta", nos comenta. La maquilladora hace hincapié en que la brocha número la 112, de Corazona, es las más adecuada para la aplicación, por su forma biselada, que trabaja adecuadamente el producto en la zona. Asimismo, para los coloretes en crema podemos utilizar la 402, de Real Techniques. Inés Castaños nos cuenta cuáles sus coloretes favoritos para que todas las expertas en belleza puedan coger apuntes. "Para polvo compacto me quedo con el Luminous Silk, de Armani en los tonos 40 y 61, para polvos sueltos el Prisme Libre Blush número 2, de Givenchy, y en crema el Afterglow Liquidativo Blush en los tonos Orgasm X y Dolce Vita" nos desvela.

Brocha número 112, de Corazona (9 euros)

Brocha número 402, de Real Techniques (7 euros)

Colorete en polvo Luminous Silk en tono 40, de Armani (46 euros)

Colorete en polvo sueltos Prisme Libre en tono 2, de Givenchy (50 euros)

Colorete en crema Afterglow Liquid en tono Orgasm, de Nars Cosmetics (36 euros)

En definitiva, la correcta aplicación de un colorete puede ayudarnos a conseguir el efecto lifting tan deseado por todas las influencers y celebrities.