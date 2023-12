5 productos de skin care que necesitas para lucir un rostro efecto 'glazed'

Nuestra piel no olvida. Es por ello que es de vital importancia cuidar de ella con los productos más ricos en ingredientes y vitaminas. Además de que es necesario para tener una buena salud en nuestra piel, también lo es para conseguir un efecto radiante y despejado. Pues bien, para ello es relevante tener unos buenos pasos de skin routine con los productos beauty imprescindibles: tónicos, sérums, cremas hidratantes y contornos de ojos. Y no puedes saltarte ni uno de ellos, pues son los más indispensables para tener el rostro como el de Hailey Bieber o Kylie Jenner (como mínimo). Porque, como sabrás, la nueva tendencia se basa en conseguir un efectoglazed. Y si todavía no te has enterado de qué se trata, nosotras te lo vamos a explicar. Y es que nuestro objetivo con el efecto glazed es el de conseguir una luminosidad y jugosidad en nuestro rostro. Asimismo, es la preparación perfecta para posteriormente lograr un look de maquillaje súper natural y glowly. A veces cuesta encontrar los productos deskin care más adecuados a nuestras necesidades, pero las expertas beauty ya nos han aconsejado sobre cuáles son los mejores del momento.

No podíamos hacer referencia al glazed skin sin mencionar a la marca de Hailey Bieber, Rhode, y, especialmente, al tónico Glazing Milk. En definitiva, este producto porta los ingredientes definitivos para proporcionar una luminosidad inmediata (como ceramida, magnesio, cobre o zinc). Y tampoco nos podemos olvidar de uno de los best sellers de Fenty Skin, la crema hidratante Hydra Vizor, que incluye en su ligera textura niacinamida y protección solar mineral transparente SPF 30. Y uno de los ítems de belleza que han sido un terremoto en el sector es la crema facial hidratanteHydra Pro Glow, de Kiko Milano, que gracias al ácido hialurónico nos consigue un brillo natural espectacular. De la misma manera, el serum Light Reflecting Firming, de Nars Skin, es muy recomendado por sus dos ingredientes estrella: gotas de aceite de baobab encapsuladas (para una mayor hidratación) y esferas de perlas doradas finamente hiladas (para un reflejo de luz en la piel). Y finalmente, el conocido tónico Glow, de Charlotte Tilbury, es el ideal para comenzar a trabajar el efecto glazed desde el principio.

1. Tónico Glazing Milk, de Rhode (35 euros)

Glazing Milk. Rhode

2. Crema hidratante Hydra Vizor, de Fenty Skin (37 euros)

Glazing Milk Fenty Skin

3. Crema hidratante Hydra Pro Glow, de Kiko Milano (21 euros)

Hydra Pro Glow. Kiko Milano

4. Serum Light Reflecting Firming, de Nars Skin (82 euros)

Light Reflecting Firming. Nars Skin

5. Tónico Glow, de Charlotte Tilbury (49 euros)

Glow Toner. Charlotte Tilbury

Indiscutiblemente, si quieres un rostro totalmente iluminado, jugoso y sano, debes comenzar a utilizar los mejores productos con ingredientes que proporcionen dichos resultados. Si son los que más utilizan las expertas en belleza será porque funcionan a la perfección.