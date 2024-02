Las mujeres de 65 años se van a ir directas a la peluquería para copiarle a Sharon Stone su corte de pelo efecto ‘lifting’

Pueden pasar los años que sean, que Sharon Stone seguirá siendo una de las mujeres más sensuales del planeta. Y lo ha vuelto a demostrar en el 'front row' del desfile de Tom Ford en Milán después de deslumbrar la noche anterior en la 74 edición de Berlinale International Film Festival, ataviada con un vestido blanco que resaltaba su maravillosa figura y que completaba con un abrigo de volumen XXL negro. Pero no solo en sus looks nos hemos fijado, también en su nuevo corte de pelo que es todo lo que van a pedir las mujeres de 65 años en sus peluquerías de confianza. Porque la Semana de la Moda de Milán no solo va a vivir para nosotras de los estilismos de Aitana o María Pombo, también del nuevo look de Sharon Stone que nos ha deslumbrado a todos. Sin duda, un corte de pelo de esos que llamamos 'efecto lifting' porque rejuvenecen y quitan años de encima, al instante. Y para muestra, estas fotografías de a actriz.

El de Sharon Stone, además de ser uno de los cortes de pelo más rejuvenecedores, resulta ideal para dejarse crecer las canas, con mechas gruesas rubias como ha lucido ella. Un corte de pelo que la hace lucir más joven y a la vez, mucho mas sexy. Cortes como el pixie son de lo más favorecedores con un flequillo largo en diagonal. Ahora, además, se combinan con el mullet, el mixie, y dejan mechones más largos cerca del rostro como ha hecho Sharon Stone, y además en el desfile de Tom Ford lo ha combinado con un vestido negro de lo más sexy con escote y joyas doradas.

Sharon Stone y su nuevo corte de pelo. Gtres

Jean Seberg, Mia Farrow, Audrey Hepburn o la modelo Twiggy fueron algunas de las mujeres que lucieron un corte pixie durante los años 50 y 60. Un peinado revolucionario y absolutamente transgresor de inspiración masculina que despejaba la nuca, se llevaba más o menos corto con mechones desiguales y ahora es Sharon Stone la que lo luce esta temporada con mucho estilo.