Utilicé Magic Pen, el lápiz de Mercadona, para una manicura brillante porque todas hablaban de él

Cuando empecé a ver por todas partes en redes sociales el famoso Magic Pen de Mercadona, lo admito: sentí curiosidad. ¿Cómo podía un producto tan pequeño generar tanto revuelo? Tras leer una cantidad de referencias al producto que ya no recuerdo, decidí comprobar personalmente si esta herramienta merecía realmente su fama.

La viralidad del lápiz mágico

El boom en TikTok y en otras plataformas ha convertido al Magic Pen en uno de los productos de belleza más comentados del momento. Desde influencers hasta expertas en belleza casera, muchas coincidían en que es una revolución en el mundo de la manicura. Se presenta como un lápiz que nos permite aplicar polvo de uñas con facilidad y sin engorros.

Su diseño sencillo y portátil lo convierte en un aliado perfecto para quienes buscan una manicura impecable sin salir de casa. Pero, ¿realmente funciona como dicen?

Magic Pen Deliplus Aránzazu Santana Difoosion

Mi experiencia: ¿milagro o exageración?

Cuando probé el Magic Pen de Deliplus no esperaba demasiado. Ya sabemos que a veces hay productos virales que vemos por todas partes, pero luego no son tan increíbles. Por eso, mis expectativas eran bastante pobres. No obstante, usándolo descubrí que el lápiz tenia más miga de lo que me parecía en un principio.

Aunque sin duda, es necesario algo de practica para conseguir buenos resultados el efecto glaseado en la uña se consigue con facilidad. Ya llevo un tiempo probándolo y aunque las primeras aplicaciones no fueron especialmente bien, ahora si que consigo un acabado más limpio y fino.

Magic Pen Deliplus Aránzazu Santana Difoosion

¿Vale la pena el hype?

Con un precio accesible y resultados visibles desde el primer uso, entiendo por qué el Magic Pen se ha convertido en el nuevo favorito de quienes aman la manicura DIY. No necesitas ser experta para sacarle provecho. Y en un mercado donde la sencillez y eficacia lo son todo, este pequeño lápiz brilla con luz propia.

Además, ha generado una auténtica conversación online: el hashtag #MagicPenMercadona acumula miles de visualizaciones, y cada vez más personas comparten su experiencia. Es un claro ejemplo de cómo un producto que funciona puede convertirse en viral sin necesidad de grandes campañas, solo por su utilidad y resultados.

Uñas efecto glaseado Magic Pen Aránzazu Santana Difoosion

¿Remplaza la manicura profesional?

Si estás buscando una manera rápida, efectiva y económica de mejorar tu técnica de manicura en casa, el Magic Pen de Mercadona puede ser tu nuevo imprescindible. Pero no esperéis resultados de salón de belleza, la “magia” de este producto es limitada. Como comentaba, la practica es lo que te permitirá sacarle más partido, jugando con diferentes diseños de uñas.

No me extraña que todas hablaran de él: es ese tipo de producto que no sabías que necesitabas hasta que lo pruebas. Porque cuando le pillas el tranquillo lo quieres probar con todas las lacas de uñas que tienes. Pero claro, no siempre combina bien, así que el efecto glaseado quizás no puedas usarlo siempre.