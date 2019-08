Alejandra Rubio, de niña pija a 'punk'

La nieta de María Teresa Campos también se ha apuntado a una tendencia para el cabello de los 90 ¡Las extensiones de plumas! Tampoco ha podido faltar en sus vacaciones, el típico posado veraniego, con un bikini básico negro, muy acorde con su habitual estilo de vestir.

Mucho se ha hablado de si la nieta de María Teresa Campos se ha realizado algún retoque facial en los últimos meses. Alejandra ha zanjado esta polémica en su canal de Mtmad y se ha sincerado sobre algo que sí le gustaría hacerse: "Sí que he pensado ponerme un poco de labio arriba pero creo que mi madre me deshereda. O sea, yo vivo sola, soy independiente, pago todo sola y todo pero solo os digo que no me deja ir a Fabrik, esa es mi vida. Si yo me pongo algo en la cara, me mata".