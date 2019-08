El 'look' más hortera de Georgina Rodríguez para la Gala Unicef en Porto Cervo

Que la elegancia y la clase no la hace el dinero, ya lo tenemos claro. Y más cuando se trata de nuevos ricos que solo quieren lucir prendas y complementos de lo más caros. Desde que comenzó su relación con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las mujeres más conocidas a nivel mundial. Ninguno de su looks pasa desapercibido, y normalmente en negativo. Las críticas le llueve, y esta vez no podía ser menos.

Que Ronaldo se haya ido del Real Madrid y se haya mudado a Turín con la familia al completo, no ha cambiado nada. La modelo no pasa desapercibida ni en Milán, y esta vez tampoco lo ha hecho en Porto Cervo. Ayer se celebró la gala benéfica organizada por Unicef y Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, ha sido una de las grandes sorpresas que posaron ante los medios.