"Si has recibido esta carta, es porque nos has dicho que sí. Tenemos muchas ganas de compartir contigo grandes momentos el sábado 15 de junio de 2019. La seguridad es muy importante para nosotros, y por ello hemos diseñado este tatuaje personal e intransferible que va asignado a un número de seguridad vinculado a tu nombre. No puedes intercambiarte el tatuaje con tu pareja. Con él tendrás acceso a todo el evento. Es súper importante que no te olvides de ponértelo donde te indicamos a continuación". Esto es lo que dice la invitación a la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos que paralizará mañana Sevilla. Y nosotros sabemos quién está detrás de la boda del año. Ni más ni menos que la empresa catalana, de nombre La Puta Suegra, que ya organizó la boda de Pelayo y Andy o la mediática boda que se celebró el año pasado en junio en Empúries, donde la familia Musk reunió a grandes celebridades.

En conversación del Lifestyle de La Razón con uno de los socios de La Puta Suegra, este ha confirmado que la boda se celebrará a las 17 horas en la catedral de Sevilla, donde habrá un espacio reservado para los medios de comunicación, que podrán captar la llegada de los novios y de los 500 invitados.