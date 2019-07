Los españoles se irían de vacaciones sin sus hijos

Cada vez son más las familias que se animan a viajar con sus hijos, una opción que permite disfrutar de momentos inolvidables además de favorecer el desarrollo social y emocional de los más pequeños. No obstante, para cualquier familia tener hijos supone normalmente un gasto extra que, también, se ve reflejado en las vacaciones. Y es que, según una encuesta de Musement, plataforma de reserva de actividades en destino, los españoles que viajan en familia gastan, de media, 181 euros más por hijo.

Así, por debajo de la media, un 9.8% de los consultados destina hasta 50 euros más por hijo; un 22%, entre 50 y 100 euros, otro 24%, entre 100 y 150 euros y, un 13.1%, entre 150 y 200 euros.

Por otro lado, superan la media de gasto, un 13.4% de los españoles que destina entre 200 y 300 euros más por cada pequeño que viaja con la familia; otro 7.2% que gasta entre 300 y 400 euros y un 3.3% que destina entre 400 y 500 euros. Por último, hay un 7.2% de los encuestados que aseguran gastar más de 500 euros por hijo durante sus vacaciones.

Musement también ha preguntado cuáles son los destinos preferidos por las familias españolas para disfrutar de las vacaciones con sus hijos y, en primer lugar, se sitúan con amplia ventaja los tradicionales destinos de costa.

“Los lugares cercanos a la playa son los preferidos por el 51.5% de las familias ya que en ellos los adultos pueden relajarse mientras los pequeños se divierten. Además, estas zonas suelen tener una gran oferta hotelera y de apartamentos con todo incluido y actividades para los niños, por lo que no es de extrañar que sean el destino estrella de muchas familias”, explica Letizia Stok, country manager de la compañía en España.

A continuación, un 15.4% de los consultados se decanta por ir con sus hijos a parques de atracciones, otro 13.4% por escaparse a la naturaleza y un 7.2% por viajar a ciudades. Mientras que sólo el 6.6% se va de vacaciones al pueblo y otro 2.2% elige irse de acampada con sus hijos.

En este sentido la mayoría de los padres reconocen que sus hijos influyen a la hora de elegir destino. Así, un 41% afirma que los más pequeños tienen “mucha influencia” en el momento de la elección de las vacaciones, un 44.4%, “alguna influencia” y sólo un 11.1% y otro 3.2% afirman que sus hijos tienen “poca o ninguna influencia”, respectivamente, cuando deben elegir dónde pasar sus vacaciones.

Viajar sin hijos en verano

No obstante, aunque son muchos quienes desean viajar con sus familias, un 56% de los consultados asegura que se plantearía ir de vacaciones sin ellos, frente a un 32% que no consideraría esta posibilidad y un 12% que no está seguro de ello.