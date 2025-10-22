Aviso especial de la AEMET por la gran borrasca Benjamín: así impactará en España

Una nueva borrasca de gran impacto, bautizada como Benjamín por los servicios meteorológicos de Francia, afectará a gran parte de España en las próximas horas con vientos muy fuertes y "un importante" temporal marítimo en el norte de país, con olas que podrían superar los 7 metros, según ha informado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Benjamín es ya la segunda borrasca de la temporada tras Alice que recientemente causó estragos en distintas zonas del país. Desde la AEMET se ha lanzado un aviso especial a la población para que se mantenga informada de la activación de alertas en varias comunidades autónomas, ya que se prevé un empeoramiento progresivo del tiempo a lo largo del día.

La previsión meteorológica apunta a que la situación irá empeorando en las próximas horas y que, para mañana jueves, se esperan precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia, especialmente en el interior de Pontevedra, donde podrían acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en doce horas.

Además, el viento soplará con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio este peninsular así como en Baleares, donde ya hay avisos activados. También se espera una bajada considerable de las las temperaturas mínimas en interiores del norte peninsular y de las máximas, localmente en el Cantábrico.

Galicia activará desde esta tarde la alerta naranja (riesgo importante) por temporal marítimo con olas previstas de hasta 5 metros. Las cuatro provincias gallegas también se encuentran en nivel amarillo y riesgo para ciertas actividades por lluvias y viento.

Otras cuatro comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, y La Rioja también están en alerta por rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora.