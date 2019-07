¿Cuantas veces hemos escuchado que los entrenadores prohiben tener sexo a los futbolistas durante las competiciones? Todd Astorino, ha llevado a cabo uno de los últimos ensayos científicos parra determinar la veracidad de esta afirmación. Para ello convocó a 12 voluntarios que practicaban deporte de forma regular. Evaluaron la energía cinética y la potencia generada en los días en que los voluntarios informaron que habían tenido relaciones sexuales la noche anterior, y los días que dijeron que no las habían tenido. El estudio, publicado en Journal of Sexual Medicine, demostró que, a diferencia de lo que habitualmente se piensa, el sexo no tiene ningún efecto negativo en el deporte. ¡Puedes tener sexo antes de practicar deporte!

Si trasladamos esto a nuestro territorio, nosotros nos preguntamos si una noche agitada puede afectar a cuánto damos de nosotros mismos en nuestra rutina de gimnasio. Un encuentro sexual hace que quemes solo entre 100 y 150 calorías. No, el sexo no equivale a una sesión de gimnasio y no, tampoco hace que perjudique a tu sesión de gimnasio después de practicarlo.

La investigación, llevada a cabo por la Universidad Estatal de California, estudió a 12 hombres sanos de entre 22 y 28 años con vidas sexuales activas y deportistas habituales. El foco estaba en los entrenamientos de pierna. Después de hacer una sesión de familiarización, se les mandó para casa y se asignó a algunos de ellos que practicaran relaciones sexuales y a otros que se abstuvieran. Al día siguiente, se estudió el rendimiento en los ejercicios de pierna. Los resultados son una buena noticia: no se observó ninguna diferencia entre los que habían mantenido relaciones y los que no.

Los deportistas de alto nivel siguen, en la mayoría de los casos, viviendo restricciones de al menos 12 horas antes del evento en el que van a participar. No obstante, cada vez son más los investigadores que buscan desterrar esta costumbre. ¿Tu de que lado estás?